"Unerträglich langweilig": Kevin Costners Western-Epos Horizon bekommt überraschend schlechte Kritiken

Yellowstone-Star Kevin Costner präsentiert derzeit den ersten Part seiner mehrteiligen Western-Saga Horizon. Erste Kritiken lehnen ins Negative.

Während der Cannes-Filmfestspiele präsentierte Yellowstone-Star Kevin Costner den ersten Teil seiner irgendwann vierteiligen Western-Saga Horizon. Mittlerweile galoppieren die ersten Kritiken ein und grölen nicht gerade "Yeehaaw!" vor Entzücken. Nach 20 Reviews beläuft sich das Tomatometer von Rotten Tomatoes auf nur 30 Prozent.

Erste Yellowstone-Kritiken sind eher negativ

David Rooney von The Hollywood Reporter meint zum Beispiel in seinem Fazit:

Für viele Western-Liebhaber eines gewissen Alters ist Costner in der passenden Rolle eine wohltuende Präsenz. Er war nie ein Schauspieler mit der größten Range, aber immer ansprechend – selbst wenn er spät kommt, wie er es hier tut, und auf der deprimierenden Seite bleibt. Macht euch einfach nicht zu viele Hoffnungen.

Byo Hoai-Tran Bui von Inverse kritisiert, dass der Film sich selbst den Mythos des Amerikanischen Westens abkauft, ohne ihn durch eine kritische Linse zu betrachten, was ihn mit Genre-Vertreter vergangener Zeiten vergleichbar macht:

Costner verleibt dem Film eine Erhabenheit ein, die zu Western der 60er Jahre passt, schwelgt in weitreichenden Ausblicken und atemberaubenden Silhouetten, während John Debneys hochtrabender Soundtrack jeden Moment schmerzhaft romantisch gestaltet. Aber all diese atemberaubenden Ausblicke und von Romantik betäubten Momente können nicht den Fakt wett machen, dass Horizon unerträglich langweilig ist.

Tobis Horizon

Stephanie Zacharek von TIME Magazine lobt ebenfalls die visuellen Werte der weitreichenden Landschaften, findet Horizon als Liebesbrief an den Western aber auch nicht ganz gelungen:

Der erste Teil einer geplanten vierteiligen Saga nimmt sich viel vor, erinnert uns aber vor allem an die besten des Genres, ohne selbst dazuzugehören.

Konservative Stimmen wie Robbie Collin vom Daily Telegraph meinen es natürlich etwas besser mit dem schwelgend zurückblickenden Dad-Streifen, inkludieren aber auch einige Vorschusslorbeeren für Teil 2:

Der Film ist aufrichtig aber hoffnungsvoll mit scharf gezeichneten Charakteren – aber vielleicht wird seine wahre Größe nicht vor dem zweiten Teil realisiert. [...] Teil der Freude an Horizon ist die schiere meisterhafte Weitreiche des Ganzen – wer braucht noch CGI bei Bergen, Hügeln und Tafelbergen wie diesen? Seine Textur liegt aber in kleinen, aussagekräftigen Details.

Aber auch Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke konnte dem Oldschool-Western etwas mehr abgewinnen, wie ihr in ihrem Cannes-Bericht nachlesen könnt:

Wann kommt der Western Horizon in die deutschen Kinos?

Hierzulande läuft Costners Horizon am 22. August 2024 in den Lichtspielhäusern an. Der zweite Teil folgt am 7. November 2024.