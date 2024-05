Dwayne Johnsons beste Figur ist zurück: Erster Trailer zum Fantasy-Sequel verspricht nächstes Disney-Phänomen

Der erste Trailer zu Disneys Fantasy-Fortsetzung Vaiana 2 ist da. Der Film bringt Dwayne Johnson in seiner besten Rolle zurück und könnte eines der größten Kino-Spektakel des Jahres werden.

Welche ist Dwayne Johnsons beste Rolle? Der grobschlächtige Luke Hobbs aus der Fast & Furious-Reihe? Der Abenteurer aus den Jumanji-Filmen? Laut Rotten Tomatoes und vielen weiteren Seiten ist es die Halbgottheit Maui aus Disneys Animationsfilm Vaiana. Für das Fantasy-Sequel Vaiana 2 kehrt der Star noch dieses Jahr zurück. Und der erste Trailer lässt Fans auf ein weiteres Meisterwerk hoffen.

Schaut euch hier den ersten Vaiana 2-Trailer an:

Vaiana 2 - Teaser-Trailer (English) HD

Dwayne Johnson begleitet die Vaiana 2-Heldin auf eine neue Reise

Auch Vaiana 2 dreht sich um Vaiana (Originalstimme: Auli'i Cravalho), ein kleines Mädchen von der polynesischen Insel Motunui. Im ersten Teil musste sie die Halbgottheit Maui (Johnson) davon überzeugen, ein gestohlenes Artefakt zurückzugeben. Im Sequel bricht sie zu einer gefährlichen Reise in längst vergessene Gewässer auf, nachdem ihre Vorfahren mit ihr in Kontakt getreten sind.

Wie der Trailer zeigt, wird Johnson erneut als selbstsüchtiger Hüne Maui zu hören sein. In der deutschen Synchronfassung übernimmt aller Wahrscheinlichkeit nach erneut Andreas Bourani seinen Part. Sollte das Sequel den Charme des Vorgängers zurückbringen können, steht uns womöglich das Disney-Phänomen des Jahres bevor.

Wann kommt die Disney-Fantasy Vaiana 2 ins Kino?

Die Rückkehr der kleinen polynesischen Heldin und ihrer Freund:innen soll noch dieses Jahr in den deutschen Kinos stattfinden: Vaiana 2 erscheint am 28. November 2024. Der Film stellt das Regiedebüt von David G. Derrick Jr. dar. Dwayne Johnson arbeitet darüber hinaus an einer Realfilm-Adaption des Erstlings.

