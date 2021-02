Unfaire Kritik an Tribes of Europa bei Netflix: Ich kann eure Verachtung nicht verstehen

Die neue deutsche Sci-Fi-Serie Tribes of Europa bei Netflix erntet massenweise Häme - von Deutschen. Als Außenstehende kann ich das einfach nicht nachvollziehen.

Ich habe mich gewaltig auf Tribes of Europa gefreut. Schließlich ist es nach dem grandiosen Dark die nächste deutsche Sci-Fi-Produktion von Netflix. Aber völlig egal, wie die Serie qualitativ wirklich abschneidet, auf eines war ich eingestellt: Dass das deutsche Publikum diese ambitionierte Serie kaputtreden wird.

Als Österreicherin habe ich ein besonderes Gehör für die Kritik von Deutschen an deutschen Serien entwickelt, weil sie mich extrem befremdet. Das geht doch auch anders!

Liegt es an Tribes of Europa bei Netflix - oder liegt es an euch?

Ich habe den Vorteil, unvoreingenommen und von außen auf die deutsche Serienidentität zu schauen und ich sehe eine zerrissene Seele. Sie will sich auf Biegen und Brechen international messen, befindet sich aber nie als gut genug.

Mein Kollege Hendrik Busch schrieb vor 5 Jahren in einem Artikel zur deutschen Serie Morgen hör ich auf sehr treffend:

Tatsächlich befinden sich Publikum wie Kritik derzeit in einer Entscheidungsphase zwischen der endgültigen Abwendung von deutscher TV-Fiktion und einer nachsichtigen Öffnung dieser gegenüber.

Mir scheint, die Entscheidung wurde aufgeschoben. Zugegeben, die TV- und Streaming-Kritik öffnet sich, wenn auch in Zeitlupe, der deutschen Serienlandschaft. Nach international gelobten und verkauften Serien-Hits wie Deutschland 83, Babylon Berlin und Dark wäre alles andere weltfremd.

Ich habe Hoffnung, dass dieser Trend sich irgendwann in eine salonfähige, unironische Zuneigung zu deutschen und deutschsprachigen Serien in Deutschland entwickelt. Als ich vor knapp 8 Jahren von Wien nach Berlin zog, schlugen mir für meine Serienliebe für österreichische Glanzstücke erhobene Augenbrauen entgegen.

Wie feiert man heimische Serien, fragten mich die skeptischen Blicke. Denn ein hartnäckiger Teil des deutschen Publikums scheint noch immer auf sein Recht zu beharren, dass Deutschland das nächste Game of Thrones liefern muss. Alles unter diesem Produktionswert wird verkannt.

Deutsche Serien schneiden international fast immer besser ab als hier

Dass die deutsche Serienbranche nichts Ordentliches produzieren könne, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ja, die deutschen Qualitätsserien nahmen erst im letzten Jahrzehnt Fahrt auf. Im Jahr 2021 ist der deutsche Serien-Pessimismus aber nur noch eine Ausrede, um voreingenommen die nächste deutsche Produktion herablassend abzustempeln. Ein Teufelskreis.

Bei Moviepilot hat Tribes of Europa eine Bewertung von 5,1 von 10 - ein absolut vernichtendes Urteil für eine neue Serie. Verglichen damit schneidet eine andere Netflix-Serie, die kürzlich rauskam und der ebenfalls fehlendes World Building nachgesagt wurde, deutlich besser ab: 5,1 Punkte für Tribes of Europa stehen 6,7 Punkten für Fate: The Winx Saga gegenüber.

Das internationale Publikum bewertet Tribes of Europa bei der IMDb übrigens mit einer 6,6 und Fate: The Winx Saga mit einer 6,9. Bei Rotten Tomatoes bekommt Tribes of Europa eine solide Publikumszustimmung von 80 Prozent. Aber selbst bei Moviepilot gut bewertete deutsche Serien wie Babylon Berlin und Dark schneiden international noch eine ganze Ecke besser ab.

© Netflix Tribes of Europa

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Dark von Minute eins gefeiert habe, während um mich herum die angeblich hölzernen Dialogen so vielen missfielen. Anstatt auf einer inhaltlichen Ebene zu diskutieren, wird sich hierzulande sehr viel über das Handwerk und vor allem über die (eigene) Sprache echauffiert. So auch bei Tribes of Europa.

Im Trailer zu Tribes of Europa könnt ihr den Schauspieler*innen zuhören

Tribes of Europa - S01 Trailer (Deutsch) HD

Tribes of Europa & Co.: Warum wollen Deutsche kein Deutsch hören?

Allen, die mit Hochdeutsch aufgewachsen sind, aber die Sprache in deutschen Serien nicht aushalten, kann ich versichern: Hochdeutsch war noch nie eine angenehme Sprache. Egal, ob die Schauspieler*innen in Tribes of Europa ein etwas künstlicheres Schauspielschulen-Deutsch reden oder ich im Lidl in Berlin Friedrichshain die Lauscher aufsperre.

In Österreich sind wir unseren aufgeweichten, abgeschleiften und auch ziemlich betonungsfaulen Dialekt gewöhnt, der sich eine ganze Oktave unter Hochdeutsch befindet. Hochdeutsch wirkte auf mich schon immer künstlich und zumeist viel zu hart für seinen Inhalt.

Meine Vermutung ist, dass es sich für viele Deutsche einfach nicht allzu Deutsch anfühlen und vor allem anhören darf, um abends vor dem Fernseher abschalten zu können.

Die Sprache ist dabei natürlich der wichtigste Punkt. Wir sind den Konsum von dem tatsächlich "künstlichem Deutsch", nämlich deutscher Synchronisation, so gewohnt, dass das direkte, vor der Kamera gesprochene Deutsch oft befremdet.

Und wenn Deutsch "zu deutsch" ist, dann haben deutsche Serien natürlich ein Problem. Bitte versöhnt euch mit dem unnachgiebigen Klang eurer eigenen Sprache. Wenn nicht für mich, dann zum Wohle der Kunstschaffenden.

Tribes of Europa ist nicht weniger als eine Sci-Fi-Sensation mit Abstrichen

Besonders schwer scheinen es hierzulande deutsche Serien zu haben, die in Genre-Gebiete wie Sci-Fi und Fantasy vordringen, weil sie aufgrund mangelnder deutscher Produktion etwas auf Deutsch nie Dagewesenes erschaffen.

So wie ich es sehe, ist Tribes of Europa eine absolute Sci-Fi-Sensation aus Deutschland mit einigen Mängeln. Teuer produzierte Serien haben sich bisher ja doch nur in die üblichen Gebiete gewagt wie Thriller und Krimi, der im Falle von Babylon Berlin dann eben in den 1920ern spielt. Tribes of Europa wagt etwas für Deutschland komplett Neues.

So eine deutsche Serie hat es noch nie gegeben. Und sie wird hierzulande dafür abgestraft, dass sie aus Deutschland ist.

Die Häme gegenüber deutschen Serien ist ein ernstzunehmendes Symptom

Natürlich hilft es nicht, nur das Symptom zu behandeln und Tribes of Europa zu verteidigen (auch wenn ich die Serie sehr mag und es weiterhin tun werde).

Wenn deutsche Versuche, Sci-Fi und Fantasy auf die Beine zu stellen, so sehr dafür abgestraft werden, deutsch zu sein, dann wird die Branche nicht vernünftig daran wachsen können.

Dieses kollektive Bewusstsein dafür, dass deutsche Serien peinlich, langweilig oder einfach nur schlecht sind, ist ein ernstzunehmendes Problem. Serien wie Tribes of Europa zahlen den Preis mit viel Häme und unfairer Kritik des Publikums.

Die Krankheit heißt wohl Vernachlässigung der deutschen Serien-Seele über Jahrzehnte, das Symptom Verbitterung. Doch das ist längst nicht mehr nötig, Leute. Ihr habt richtig starke Serien und müsst euren Frust nicht an Tribes of Europa auslassen.

Ihr habt derzeit ein fantastisches Repertoire an aktuellen deutschen Serien bei Netflix, Sky, TV NOW, in den Mediatheken und mehr. Schöpft es aus und stärkt euer Bewusstsein dafür! Lasst neue Genre-Eroberungen nicht unter eurem Erwartungsdruck zerbersten!

Wenn Österreich so etwas Großes wie Tribes of Europa auf die Beine gestellt hätte, dann hätten wir schon einen Feiertag dafür eingerichtet. Aber das ist ein anderes Problem.