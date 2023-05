Unfassbar: Amazon Prime bringt beliebte Fantasy-Serie nach 4 (!) Jahren zurück und selbst Fans können sich "an nichts mehr erinnern"

Für Fans der Fantasy-Serie Good Omens geht eine lange Leidenszeit zu Ende. Zumindest für diejenigen, die die Hoffnung auf neue Folgen nie aufgaben.

Netflix setzt Fantasy-Serien ab, Amazon Prime wartet, bis wir sie vergessen haben und bringt dann eine 2. Staffel. Kurze Zeitreise zurück in den Mai 2019: Avengers 4 lief in den Kinos, Game of Thrones ging zu Ende, das Duo S!sters belegte für Deutschland mit 24 Punkten den vorletzten Platz beim Eurovision Song Contest – und Good Omens startete bei Amazon Prime. Am Mittwoch hat der Streaming-Dienst den Starttermin für Staffel 2 bekannt gegeben. Schlappe vier Jahre nach dem Debüt.

Wann kommt Good Omens Staffel 2 zu Amazon Prime?

Am 28. Juli 2023 kehrt Good Omens mit Staffel 2 zurück. Das sind dann sogar 4 Jahre und 2 Monate Abstand zu Staffel 1. Amazon Prime hat in einer Pressemitteilung bereits bestätigt, dass die neuen Folgen auch in Deutschland wie gewohnt auf dem Streaming-Dienst laufen werden. Hier könnt ihr genau nachlesen, warum Good Omens so lange auf sich warten ließ.



Warte, worum ging es nochmal in Good Omens?

Die Apokalypse naht. Eine Prophezeiung sagt, dass die Welt zugrunde gehen wird. Die Armeen des Guten und des Bösen versammeln sich, was die Weltuntergangsstimmung nur noch weiter ankurbelt. Für die Götter scheint alles nach Plan zu laufen. Zwei Gestalten blicken den bevorstehenden Entwicklungen aber skeptisch entgegen: der Engel Erziraphael (Michael Sheen) und der Dämon Crowley (David Tennant). Beide haben lange Zeit unter den Menschen auf der Erde gelebt. Nun können sie nicht zulassen, dass sich diese zur Bespaßung der Götter an den Kragen gehen.

Good Omens - S01 Trailer 2 (English) HD

Diese Story-Auffrischung werden wohl alle Fans brauchen, die vor einer gefühlten Ewigkeit die ersten 6 Folgen der Fantasy-Serie schauten. Und das waren gar nicht so wenige. Bei Twitter sind der Jubel und die Verwirrung jedenfalls groß.

Fans von Good Omens können ihr Glück kaum fassen

Dieser Good Omens-Fan etwa kann sich "an nichts mehr erinnern."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Good Omens-Darsteller Sam Taylor Buck hat sich in den letzten Jahren ein wenig verändert, wie dieser Post verdeutlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Reaktionen überwiegt aber die Freude. Die Fan-Base um Good Omens lebt! Es folgt ein Symbolbild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt müssen Good Omens-Fans nur noch die nächsten 3 Monate überstehen, aber das sollte nach der rekordverdächtigen Wartezeit wirklich kein Problem mehr sein.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.