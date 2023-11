Unfassbar grausame Spannung: Nach Die Therapie könnt ihr bei Amazon direkt den nächsten Fitzek-Thriller mit Star-Besetzung streamen

Wenn ihr nach Die Therapie unbedingt noch mehr Fitzek-Stoff schauen wollt, werdet ihr direkt bei Amazon fündig. Hier gibt's einen heftigen Thriller nach einer Vorlage des Schriftstellers.

Bei Amazon Prime steht seit kurzem die Sebastian Fitzek-Adaption Die Therapie als Thriller-Serie zur Verfügung. Wer nach der düsteren Geschichte rund um die Suche eines Vaters nach seiner verschwundenen Tochter noch mehr Genre-Unterhaltung im typischen Fitzek-Style sucht, wird bei Amazon schnell fündig.

Hier könnt ihr den brutalen Thriller Abgeschnitten schauen, der auf einem gemeinsamen Roman des Schriftstellers und Michael Tsokos basiert. Mit dabei sind hochkarätige deutsche Stars wie Moritz Bleibtreu und Fahri Yardım.

Darum geht es im Thriller Abgeschnitten bei Amazon

In der Story des Krimi-Thrillers findet der Gerichtsmediziner Dr. Paul Herzfeld (Moritz Bleibtreu) im Kopf einer verstümmelten Leiche ein Stück Papier, auf dem die Nummer seiner Tochter steht. Die wurde entführt, wodurch Paul in ein grausames Spiel verwickelt wird. Gleichzeitig wird die Comic-Zeichnerin Linda (Jasna Fritzi Bauer) mit dem Hausmeister Ender Müller (Fahri Yardım) ebenso in die Taten des Psychopathen verstrickt.

Abgeschnitten zeigt immer wieder heftige Szenen voller Leichenobduktionen, während vor allem Lars Eidinger in der Rolle des sadistischen Killers eine unvergleichlich verstörende Performance abliefert. Fitzek-Fans dürften mit dem Film von Regisseur Christian Alvart also voll auf ihre Kosten kommen.

