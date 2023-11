Horror-Geheimtipp bei Prime Video: Überraschend hartes Monster-Grauen hetzt Killer-Kürbis auf Kinder

Wer sich auch nach Halloween noch gruseln möchte, sollte sich den Horror-Film Die dunkle Saat nicht entgehen lassen. Die brutale Kürbismonster-Jagd streamt im Programm von Amazon Prime Video.

Lange mussten Horror-Fans um das Schicksal von Die Dunkle Saat bangen. Der Kinostarts der Verfilmung des gefeierten Romans von Norman Partridge wurde mehrfach verschoben und schließlich komplett gestrichen. Nach Jahren der Ungewissheit folgte kürzlich die große Überraschung: Der blutgetränkte Monster-Mix aus Hunger Games und The Purge streamt jetzt im Abo bei Prime Video *.

Streaming-Tipp bei Amazon: Das erwartet euch im Halloween-Horror Die Dunkle Saat

Bei Die dunkle Saat bzw. Dark Harvest im Original handelt es sich um die jüngste Regiearbeit von David Slade, der durch den harten Psycho-Thriller Hard Candy und den Vampir-Horror 30 Days of Night bekannt wurde und das dritte Kapitel der Twilight-Saga verfilmte.

Die Geschichte von Die dunkle Saat entführt in eine amerikanische Kleinstadt ins Jahr 1963. Hier erhebt sich jährlich an Halloween eine monströse Kürbisgestalt namens Sawtooth Jack aus den Maisfeldern. In bester The Purge-Manier werden einmal pro Jahr an jenem Tag die Jugendlichen der Stadt maskiert, bewaffnet und – nicht ganz freiwillig – in den Kampf gegen das Monster geschickt.



Mehr zu Die dunkle Saat und weiteren Streaming-Neuheiten könnt ihr im Podcast hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit allen Mitteln muss verhindert werden, dass das Monster die Kirche der Stadt vor Mitternacht erreicht. Wem es gelingt Sawtooth Jack zu töten, dem winkt – ähnlich wie bei den Hungerspielen aus Die Tribute von Panem – ein saftiges Preisgeld, der soziale Aufstieg der Familie und somit die Chance auf einen Ausweg aus der tristen Stadt.



Teenie-Horror mit überraschender Härte und fantastischem Monster

Das Konzept des Films erinnert teilweise an eine Teenie-Version von The Purge – Die Säuberung, ist aber keinesfalls harmloser. Tagelang werden die Teenager ohne Nahrung eingesperrt. Verzweifelt und ausgehungert werden ihnen an Halloween Masken und Waffen für die Jagd in die Hand gedrückt, während sich die Erwachsenen in ihren sicheren Häusern verbarrikadieren.

MGM/Amazon Die dunkle Saat

Einige versuchen sich panisch zu verstecken, andere stellen sich mutig dem Monster entgegen. Und andere wiederum folgen ihren niedersten Instinkten und beginnen die Läden der Stadt zu plündern oder sich an Mobbern zu rächen.

Als Horror-Film punktet Die dunkle Saat mit überraschender Härte und fantastischem Gore, wenn jugendliche Charaktere explizit von Sawtooth Jack zerteilt und abgeschlachtet werden. Nicht grundlos ist der Film bei Amazon erst ab 18 Jahren freigegeben. Ein weiteres Highlight ist zudem das fantastische Monster-Design der hageren Kürbiskreatur.

Auch bei Amazon: Extrem spannender und leider viel zu unbekannter Horror-Tipp, in dem eine Leiche 90 Minuten lang auf dem Seziertisch liegt

Sicherlich ist Die dunkle Saat keine Offenbarung für das Horror-Genre. Euch erwartet ein solider Slasher, der zwar etwas zu wenig von seiner eigenen Mythologie preisgibt, aber dafür mit blutigen Schocks, bitterböser Sozialkritik und schauriger Halloween-Stimmung überzeugt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.