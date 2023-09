Unfassbare Zerstörungsorgie: 7 Jahre nach einem der besten Monster-Filme überhaupt kehrt Godzilla in neuem Trailer zurück

In einem kommenden Godzilla-Film zeigt sich der König der Monster wieder voll in seinem Element. Der neue Trailer zum kommenden Streifen entfesselt ein heftiges Zerstörungschaos.

Godzilla-Fans werden auch in naher Zukunft mit genug frischem Stoff über ihr Lieblingsmonster versorgt. Zu Apple TV+ kommt zum Beispiel eine neue Godzilla-Serie, zu der vor kurzem erste Bilder veröffentlicht wurden.

Daneben erscheint auch ein neuer Godzilla-Film aus Japan, der wohl an den fantastischen Monster-Beitrag Shin Godzilla von 2016 anknüpft. Jetzt könnt ihr zu Godzilla: Minus One einen neuen Trailer schauen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Godzilla: Minus One:

Godzilla: Minus One - Trailer (English Subs) HD

Godzilla: Minus One reist in die Vergangenheit des Monsters zurück

Der kommende Monster-Blockbuster spielt in den 1950ern und bezieht sich durch den Titel auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier lag Japan in Trümmern und stand praktisch bei null. In Godzilla: Minus One wird dieser Zustand durch die Zerstörungswut des legendären Monsters wohl sogar noch darunter gesetzt.

Wann erscheint der neue Godzilla-Film aus Japan?

In Japan kommt Godzilla: Minus One am 3. November 2023 in die Kinos. In den USA ist es am 1. Dezember 2023 so weit. Ein deutscher Starttermin für den Monster-Exzess steht zurzeit noch nicht fest.

