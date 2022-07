Godzilla vs Kong 2 hat endlich einen Starttermin – aber das MonsterVerse hat noch mehr auf Lager

Nach Godzilla vs. Kong kehrt das MonsterVerse mit einer Fortsetzung auf die große Leinwand zurück. Jetzt ist der Starttermin der Godzilla vs Kong-Sequels bekannt.

Es gibt großartige Neuigkeiten für Fans von Godzilla vs. Kong und den bombastischen Titanen-Duellen des MonsterVerse. Neben einer MonsterVerse-Serie für Apple TV+ sowie einer Netflix-Animationsserie wird es auch auf der großen Leinwand bald wieder krachende Kreaturen-Action zu sehen geben. Die Kino-Fortsetzung hat jetzt einen offiziellen Starttermin erhalten.

Godzilla vs Kong 2: Starttermin und was bereits bekannt ist

Das Sequel Godzilla vs. Kong 2 (noch ohne offiziellen Titel) soll am 15. März 2024 in den US-amerikanischen Kinos starten. Das berichtet unter anderem der Hollywood Reporte r. Zur Handlung selbst ist noch nichts konkretes bekannt. Der Film soll aber an die Ereignisse des Vorgängers anknüpfen, in dem sich die Titanen Godzilla und Kong zuerst bekämpften und sich schließlich im Kampf gegen MechaGodzilla verbündeten.



Schaut hier nochmal den Trailer zu Godzilla vs Kong:

Godzilla vs. Kong - Trailer (Deutsch) HD

Die Godzilla vs. Kong-Fortsetzung wird erneut von Regisseur Adam Wingard inszeniert. Die menschliche Hauptrolle wird Dan Stevens übernehmen, der nach dem stylischen Thriller The Guest ein weiteres Mal mit Wingard zusammenarbeitet. Die Dreharbeiten sollen noch im Laufe diesen Jahres in Australien beginnen.

Nachschub im MonsterVerse: Godzilla vs. Kong und noch viel mehr

Ehe es mit Godzilla und Kong auf der Kinoleinwand weitergeht, werden noch zwei weitere spannende Projekte aus dem MonsterVerse die Fans beglücken. Das wär zum Einen die animierte Serie Skull Island, die demnächst auf Netflix zu sehen ist.

Bei Apple TV+ hingegen befindet sich die erste Live-Action-MonsterVerse-Serie in der Entwicklung. Diese wird unter anderem von WandaVision-Regisseur Matt Shakman inszeniert, während Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett und Elisa Lasowski zur Besetzung zählen. Starten wird die Serie voraussichtlich 2023 oder 2024.

Freut ihr euch auf mehr Monster-Action mit Godzilla und Kong?