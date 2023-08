Epische Sci-Fi-Action geht weiter, aber nicht im Kino: Erste Bilder und neue Details zur brachialen Monster-Zerstörung

Eines der größten Monster der Sci-Fi-Geschichte kehrt zurück, und zwar in Serienform: Zur Godzilla-Serie mit Marvel-Star Kurt Russell gibt es erste Bilder.

Zwei Jahre ist es her, dass ein gigantisches Monster-Duo in Godzilla vs. Kong San Francisco in Schutt und Asche gelegt hat. Seitdem harren Franchise-Fans auf eine Fortsetzung. Die kommt unter anderem in Form der Serie Monarch: Legacy of Monsters, die bald bei Apple TV+ erscheinen soll. Jetzt gibt es erste Bilder.

Erste Bilder zu Godzilla-Serie zeigen geliebtes Monster und Marvel-Fiesling

Die ersten vier Bilder zur Serie wurden kürzlich unter anderem per Twitter veröffentlicht:

Zu sehen ist dort etwa eine Action-Szene mit Godzilla, einem Schulbus und einer Gruppe von Soldaten, zu denen auch die Figur Anna Sawais zu gehören scheint. Darüber hinaus gibt es erste Bilder der Figur Lee Shaw, die auf verschiedenen Zeitebenen den Marvel-Stars Kurt Russell (Guardians of the Galaxy 2) und seinem realen Sohn Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) gespielt wird.

Monarch: Legacy of Monsters dreht sich um zwei junge Zwillinge, die dem Geheimnis ihres Vaters Lee Shaw nachspüren. Der Armeeoffizier hat bereits seit den 1950ern Verbindungen zur Monster-Organisation Monarch und wird in der Gegenwart von ihr bedroht.

Wann kommt Monarch: Legacy of Monsters nach Deutschland?

Monarch: Legacy of Monsters hat bisher leider noch keinen konkreten Starttermin. Ausgehend vom Stand der Produktion rechnen wir allerdings spätestens im Frühjahr 2024 mit der Veröffentlichung.

