Unglaublich spannender Thriller im Stream: Er spielt 81 Minuten an nur einem einzigen Ort

Auf Disney+ könnt ihr einen sagenhaft spannenden Thriller streamen. In den 2020er Jahren würde er nicht mehr funktionieren. Der Handlungsort existiert schlicht nicht mehr.

In Nicht auflegen! von Regisseur Joel Schumacher seht ihr The Penguin-Star Colin Farrell in einem packenden Thriller. Die Idee ist so simpel wie genial: Der ganze Film spielt an nur einem Ort und fordert damit die ganze Bandbreite des Hauptdarstellers heraus.

Nicht Auflegen! streamt auf Disney+.

Darum geht’s im Telefonzellen-Thriller auf Disney+

Joel Schumacher widmet sich nichts Geringerem als dem Ende einer Ära: die Ära der Telefonzelle. Als der listige PR-Agent Stuart Shepard (Colin Farrell) wieder einmal in der Telefonzelle seine Affäre Pamela McFadden (Katie Holmes) kontaktiert, bekommt er plötzlich einen Anruf. In der Leitung begrüßt ihn ein Mann mit den Worten:

Ist das nicht komisch? Man hört ein Telefon klingeln, es könnte jeder sein. Und ein klingelndes Telefon muss man abnehmen, nicht wahr?

Jede und jeder kennt diesen intrinsischen Zwang, ans Telefon gehen zu müssen, wenn es klingelt. Und genau das ist in Nicht Auflegen! das Einfallstor, das die Hauptfigur Shepard zwingt, die Telefonzelle nicht mehr zu verlassen. Denn der Mann in der Leitung behauptet, ganz in der Nähe zu sein und Shepard durch das Fadenkreuz eines Scharfschützengewehrs zu beobachten. Sollte Shepard die Telefonzelle verlassen, drückt er ab.

Stuart Shepard verkörpert alles, was einen sogenannten Yuppie ausmacht. Dem – wie das Akronym Yuppie ausgeschrieben wird – "young urban professional" Shepard ist in seinem Beruf jedes Mittel recht. Er lügt, hintergeht und spielt Geschäftspartner:innen gegeneinander aus, um seine Ziele zu erreichen. Ein gnadenloser, völlig amoralischer Kapitalist. Passend dazu betrügt er seine Ehefrau Kelly (Radha Mitchell) mit der jüngeren Pamela. Er besitzt zwar ein Handy, aber er nutzt die Diskretion der Telefonzelle, damit Kelly keinen Wind von seiner Affäre bekommt. Und genau das wird ihm jetzt zum Verhängnis.

Die ausweglose Telefonzelle ist der Kern dieses spannenden Thrillers

Schon in seinem Erscheinungsjahr 2002 ist die Telefonzelle langsam ausgestorben. Joel Schumacher hält dieses kulturelle Relikt mit einem sagenhaft spannenden Thriller in allen Ehren. Nicht Auflegen! ist aber nicht nur ein Tribut an die Telefonzelle. Wie in den meisten Kammerspielen macht die Hauptfigur eine große charakterliche Entwicklung durch. The Guilty, Panic Room und Wheelman sind nur drei von vielen weiteren Beispielen, wie dieses klaustrophobische Sub-Genre grandios umgesetzt werden kann.

Völlig ausweglos scheint Shepards Situation zu sein. Inmitten der Anonymität der Großstadt New York ist er ganz auf sich gestellt. Jede falsche Bewegung könnte seinen Tod bedeuten. So unglaublich spannend macht den Film also nicht die physische, sondern die geistige Bewegung. Wie kommt er aus diesem katastrophalen Albtraum wieder heraus?

Wie alle Vertreter dieses Sub-Genres muss sich die Hauptfigur im Verlauf des Films mit sich selbst auseinandersetzen. In Nicht Auflegen! kommen wir dem zutiefst unsympathischen Großstadt-Yuppie Shepard näher, als wir uns das wünschen würden. Aber hat nicht jede und jeder eine zweite Chance verdient? Shepard wird so zermürbt, dass ich nicht anders kann. Zum Ende des Films wünsche ich selbst diesem widerwärtigen Mann eine Möglichkeit für einen Neuanfang.

Einsperren, einschalten und warm halten. In Nicht Auflegen! geht es rasant zu. Bleibt auf jeden Fall dran, denn Colin Farrell muss es.