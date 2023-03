Unglaubliche Picard-Überraschung: Star Trek-Fanliebling kehrt nach 29 Jahren in Staffel 3 zurück

Die 3. Staffel Star Trek: Picard wartet in Folge 5 mit einer echten Überraschung auf. Eine beliebte Figur aus The Next Generation ist nach 29 Jahren zurückgekehrt.

Achtung, Spoiler zu Folge 5 von Picard Staffel 3: Im Vorfeld der neuen und zugleich finalen Staffel von Star Trek: Picard enthüllte Showrunner Terry Matalas, dass neben den Mitgliedern von Jean-Luc Picards alter Enterprise-Crew auch noch weitere Figuren aus der The Next Generation-Ära für einen Überraschungs-Besuch vorbeischauen könnten. In Folge 5 ist es nun so weit.

Star Trek Picard gelingt in der neuen Episode Imposter ein eigener Luke Skywalker-Moment. Die Rückkehr des Fan-Lieblings Ro Laren (erneut verkörpert von Michelle Forbes) war nämlich ein gut gehütetes Geheimnis. Alles Wichtige, was ihr zur Rückkehr der Bajoranerin und ihrer Enterprise-Vergangenheit wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst.

Star Trek-Überraschung: Ro Laren kehrt für das Picard-Finale zurück

Jean Luc Picard ist sichtlich überrascht, als er an Bord der USS Titan plötzlich ein vertrautes Gesicht sieht. Ein Team des Geheimdiensts der Sternenflotte betritt Captain Shaws (Todd Stashwick) Schiff, um die jüngsten Vorfälle genauer unter die Lupe zu nehmen. Angeführt wird das Team von Commander Ro Laren.

Paramount Ro Laren und Jean-Luc Picard wiedervereint

Es ist Jahrzehnte her, seit Picard seinen ehemaligen bajoranischen Lieutenant gesehen hat. Einst verriet sie die Sternenflotte als Überlauferin zum Maquis, konnte jedoch nach einiger Zeit im Gefängnis und einem anschließenden Rehabilitierungsprogramm wieder in den Dienst zurückkehren.

Nach anfänglichem Misstrauen zwischen ihr und Picard, gibt Ro Laren schließlich ihre wahren Absichten für den Besuch preis. Sie untersucht verdeckt die Verschwörung rund um die Changelings, die die Sternenflotte unterwandert. Das emotionale Wiedersehen aber ist von kurzer Dauer, denn bald schon muss sich Ro Laren opfern, als es zu einem Angriff der Changelings kommt.

Allerdings hinterlässt sie Picard all ihre bisherigen Aufzeichnungen und Erkenntnisse über die Changeling-Verschwörung. Dabei wird auch enthüllt, dass sie Worfs (Michael Dorn) Kontaktperson beim Geheimdienst war.

Ro Laren erklärt: Das müsst ihr über die frühere Verräterin wissen

Ihren ersten Auftritt feierte die Figur in der 3. Episode der 5. Staffel von Star Trek: The Next Generation aka TNG. Ro Laren ist eine starrköpfige Bajoranerin, die kurz nach ihrem Abschluss an der Sternenflottenakademie auf der USS Wellington diente. Im Zuge einer Mission missachtete sie jedoch Befehle, was zum Tod mehrerer Offiziere führte.

Paramount Ro Laren in The Next Generation

Nachdem Ro Laren vor das Militärgericht gestellt wurde, erhielt sie eine zweite Chance auf der USS Enterprise und diente dort unter dem Kommando von Captain Picard. Aufgrund ihrer Vergangenheit musste sie sich erst beweisen, um von Picard akzeptiert zu werden, der schließlich zu einer Art Mentor für sie wurde.

Letzten Endes aber hinterging Ro Laren die Sternenflotte. Eigentlich sollte sie den Maquis infiltrieren, schloss sich diesem jedoch an. Der Schmerz, den dieser Verrat in Picard hinterlassen hat, spielt eine tragende Rolle bei Ro Larens Rückkehr und führt zu einem der bisher berührendsten Momente der finalen Picard-Staffel.

Insgesamt war Ro Laren in 8 Episoden von TNG zu sehen. Falls ihr diese nach ihrer Star Trek-Rückkehr noch einmal nachholen möchtet, haben wir sie euch hier einmal aufgelistet:

Fähnrich Ro (Staffel 5, Folge 3)

Katastrophe auf der Enterprise (Staffel 5, Folge 5)

Mission ohne Gedächtnis (Staffel 5, Folge 14)

Ungebetene Gäste (Staffel 5, Folge 15)

Déjà vu (Staffel 5, Folge 18)

So nah und doch so fern (Staffel 5, Folge 24)

Erwachsene Kinder (Staffel 6, Folge 7)

Die Rückkehr von Ro Laren (Staffel 7, Folge 24)

Mehr Star Trek News:

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.