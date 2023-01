Unterschätzter Amazon-Actionfilm mit einem der besten Marvel-Bösewichte wird fortgesetzt und der John Wick-Boss steckt dahinter

Nach Creed baut Michael B. Jordan seine nächste Action-Reihe aus. Der Marvel-Bösewicht wird seinen Amazon-Actionfilm Gnadenlos fortsetzen.

Tom Clancys CIA-Analyst Jack Ryan wurde bei Amazon erfolgreich wiederbelebt und nun bekommt eine zweite Schöpfung des verstorbenen Bestseller-Autors eine eigene Reihe: der ehemalige Navy SEAL John Clark. Black Panther-Bösewicht und Creed-Star Michael B. Jordan spielte den Romanhelden 2021 im unterschätzten Actionfilm Tom Clancy's Gnadenlos. Für die Verfilmung des Romans Rainbow Six, der als Vorlage für eine erfolgreiche Videospielreihe diente, soll er in dieser Rolle zurückkehren. Der Regisseur klingt schon mal vielversprechend.

Michael B. Jordans Rainbow Six wird vom John Wick-Regisseur inszeniert

Chad Stahelski wird nämlich als Regisseur und Produzent von Rainbow Six agieren und wer Actionfilme mag, kommt an Stahelski nicht vorbei. Der ehemalige Stuntman hat bei allen vier John Wick-Filmen mit Keanu Reeves Regie geführt. Laut eines Berichts des Hollywood Reporters löst Stahelski den italienischen Kollegen Stefano Sollima (Sicario 2) auf dem Regiestuhl ab, der Teil 1 eine abgebrühte Härte verpasst hatte. Wer bodenständige Action auf engstem Raum, übersichtlich inszenierte Feuergefechte und routiniert erzählte Rachegeschichten mag, sollte Gnadenlos eine Chance geben.

Jetzt übernimmt also Chad Stahelski die Verantwortung für die Rainbow Six-Verfilmung, die schon seit Jahren in der Produktionshölle schmort. Zeitweise war sogar Ryan Reynolds im Gespräch für die Hauptrolle.

Der zweite Teil der Action-Reihe wird wohl nicht zu Amazon kommen

Gnadenlos hatte 2021 neben einem Kinostart auch eine zügige Veröffentlichung bei Amazon Prime Video. Theoretisch klingt Ranbow Six wie der ideale Stoff für den Streaming-Dienst, der mit ähnlichen Stoffen wie Tom Clancy’s Jack Ryan, The Terminal List - Die Abschussliste oder Reacher Erfolge feierte.

Allerdings stammt die Clancy-Verfilmung ursprünglich aus dem Hause Paramount. Laut THR will das Studio Rainbow Six ins Kino bringen und als natürliche Streaming-Heimat dürfte der mittlerweile gestartete Dienst Paramount+ naheliegen.

Worum geht es in Rainbow Six mit Marvel-Star Michael B. Jordan?

In Gnadenlos hatte Michael B. Jordans Navy SEAL John Kelly sich nach dem Mord an seiner Frau und der darauffolgenden Untätigkeit der CIA auf einen Rachefeldzug begeben. Den schloss er mit einer neuen Identität und einer Aufgabe ab: Als "John Clark" sollte er die internationale Antiterror-Organisation Rainbow anführen.

Inhaltliche Details zur Fortsetzung stehen zwar nicht fest, aber im Roman Rainbow Six aus dem Jahr 1998 wird John Clark in dieser Rolle mit scheinbar unzusammenhängenden Terror-Anschlägen konfrontiert, hinter denen in Wirklichkeit eine globale Verschwörung steckt.

Einen Starttermin gibt es für Rainbow Six noch nicht.