Ursprünglicher Plan für das The Walking Dead-Ende enthüllt: Fieser hätte die Zombie-Saga nicht enden können

The Walking Dead hätte beinahe einige Jahre früher enden können. Comic-Schöpfer Robert Kirkman verriet nun seine ursprüngliche und niederschmetternde Idee für das Ende.

Das Finale von The Walking Dead liegt zwar schon einige Zeit zurück, doch ein Ende des Serien-Universums ist längst nicht in Sicht. Einen Großteil des Erfolgs hat das Zombie-Franchise vor allem der Comic-Vorlage von Robert Kirkman zu verdanken, die über 11 Staffeln lang mal mehr und mal weniger konkret adaptiert wurde.

Das Zombie-Franchise hätte beinahe viele Jahre früher enden können. Im Zuge der Neuveröffentlichung der Comic-Reihe offenbarte Kirkman jetzt seine ursprüngliche Idee für das Ende von The Walking Dead, wie Screen Rant berichtet. Ein Happy End war es nicht.

The Walking Dead sollte mit dem Niedergang der Menschheit enden

Der The Walking Dead-Comic endete nach insgesamt 193 Ausgaben. Recht früh hatte Kirkman eine konkrete Vorstellung für ein "düsteres, trauriges ... möglicherweise schreckliches" Ende, das er beinahe schon um Ausgabe 84 herum in die Tat umgesetzt hätte.

AMC Staffel 6 hätte das The Walking Dead-Finale sein können

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Geschichte von Rick Grimes nach dem Angriff einer Zombie-Horde auf Alexandria hätte enden können. Nachdem die Sicherheitszone mit vereinten Kräften gerettet wird, hätte Rick eine inspirierende Ansprache gehalten, auf die ein überraschender Zeitsprung in die Zukunft folgt.

Kirkman sagt:

Die Idee war, dass Alexandria so erfolgreich war, dass Rick dort sein Leben verbringen konnte und ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde, aber letztendlich ... fiel die Stadt und die Plage der Zombie-Apokalypse ging einfach ... weiter. Wir würden die Leser also mit dem Gedanken zurücklassen, dass die Zombies gewinnen, egal, was die Menschen tun ... Ich weiß, nicht wahr?

Direkt auf einen Sieg von Rick Grimes hätte der ultimative Schlag in die Magengrube gefolgt. Schließlich endete The Walking Dead zwar auch mit einem gewaltigen Zeitsprung, aber wesentlich hoffnungsvoller. Glücklicherweise hat sich Kirkman im Laufe der Zeit nicht nur von der Idee eines nihilistischen Finales verabschiedet, sondern auch vom Zeitpunkt des Abschlusses.

Wäre The Walking Dead bereits mit Heft Nummer 84 beendet worden, hätte dies auch massive Auswirkungen auf die Serien-Adaption gehabt. Der besagte Zombie-Angriff auf Alexandria fand nämlich in Staffel 6 statt: In DER Folge, in der Carl Grimes (Chandler Riggs) ein Auge verliert.

Somit hätte die Geschichte von Rick (Andrew Lincoln) und Co. schon über acht Jahre vorher enden können. Allerdings hätten wir dann auch ikonische Bösewichte wie Negan (Jeffrey Dean Morgan) oder die Flüsterer nie zu Gesicht bekommen.

Mehr News zu The Walking Dead:

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.