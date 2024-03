Streaming-Chaos von The Walking Dead geklärt: Bei Netflix seid ihr falsch und verpasst 14 (!) Staffeln Horror-Unterhaltung

Das The Walking Dead-Universum umfasst bereits 7 Serien. Aber in Deutschland sind sie auf unterschiedliche Streaming-Dienste verteilt. Hier findet ihr die Übersicht.

Am 26. Februar 2024 ist mit The Ones Who Live die mittlerweile siebte Serie aus dem Zombie-Universum in Deutschland bei MagentaTV gestartet, das vor über 13 Jahren seinen Anfang mit The Walking Dead nahm. Während das gesamte Horror-Franchise in den USA bei AMC zu sehen ist, ist die Lage für deutsche Horror-Fans um einiges komplizierter. Aber keine Sorge: Wir bringen Ordnung ins Streaming-Chaos von The Walking Dead.

Das The Walking Dead-Universum: Welche Serien gibt es?

Bevor wir uns den unterschiedlichen Streaming-Optionen widmen, wollen wir euch einen kurzen Überblick geben, welche Serien überhaupt zum The Walking Dead-Universum dazugehören. Denn seit dem Start des Originals sind in den letzten 13 Jahren schon 25 Staffeln postapokalyptische Zombie-Unterhaltung erscheinen. Die teilen sich auf folgende sieben Serien auf:

The Walking Dead bei Netflix, Amazon und Co.: Wo kann ich welche Serie streamen?

Für deutsche The Walking Dead-Fans ist es besonders ärgerlich: Aktuell besteht keine Möglichkeit, alle sieben Serien des Zombie-Franchise bei einem Anbieter im Angebot zu schauen – bis auf eine Ausnahme, wenn wir digitale Käufe mit einbeziehen.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht, bei welchen Streaming-Diensten ihr das The Walking Dead-Original und die zahlreichen Spin-offs finden könnt.

Wo gibt es The Walking Dead im Stream?

The Walking Dead - S11 Trailer (English) HD

Die Original-Serie, die auf der Comic-Reihe von Robert Kirkman basiert, ist bereits abgeschlossen und umfasst insgesamt 177 Episoden. Wer alle 11 Staffeln von The Walking Dead sehen möchte, hat hierzulande die größte Auswahl an Streaming-Diensten. Die komplette Serie könnt ihr aktuell bei Netflix, Prime Video, Joyn+ und Disney+ im Abo streamen.

Wo gibt es Fear the Walking Dead im Stream?

Fear the Walking Dead - S08 Trailer (English) HD

Im Jahr 2015 startete mit Fear the Walking Dead das allererste Spin-off. Nach insgesamt 113 Episoden ging die Serie im November 2023 zu Ende. Alle 8 Staffeln könnt ihr nur bei Prime Video * streamen.

Wo gibt es The Walking Dead: World Beyond im Stream?

The Walking Dead World Beyond - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die postapokalyptische Coming-of-Age-Geschichte mit Fokus auf die Machenschaften des mysteriösen CRM wurde von Beginn an als Serien-Event mit insgesamt 20 Episoden konzipiert. Alle 2 Staffeln von World Beyond streamen nur im Abo bei Prime Video *.

Wo gibt es Tales of the Walking Dead im Stream?

Tales of the Walking Dead - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als Anthologie-Serie erzählt jede Folge von Tales of the Walking Dead eine eigenständige Geschichte zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Zombie-Apokalypse. Alle 6 Folgen streamen nur bei MagentaTV.

Wo gibt es The Walking Dead: Dead City im Stream?

The Walking Dead: Dead City - S01 Trailer (English) HD

Mit Dead City begann eine neue Ära für das Franchise The Walking Dead, das die Geschichten zahlreicher Fan-Lieblinge nach dem Ende des Originals mit Spin-offs fortsetzt. Das erste davon widmet sich dem Duo Maggie und Negan. Die komplette erste Staffel mit 6 Folgen könnt ihr nur bei im Abo MagentaTV sehen. Eine 2. Staffel befindet sich bereits in Entwicklung und wird 2025 zu sehen sein.



Wo gibt es The Walking Dead: Daryl Dixon im Stream?

The Walking Dead: Daryl Dixon - S01 Trailer (Deutsch) HD

In ungewohntem Frankreich-Setting wird die Geschichte von Daryl Dixon in diesem Spin-off weitergesponnen. Die komplette 1. Staffel mit 6 Folgen könnt ihr nur bei MagentaTV im Abo sehen. Eine 2. Staffel ist bereits gedreht und startet noch dieses Jahr.



Wo gibt es The Walking Dead: The Ones Who Live im Stream?

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie alle neuen Spin-off-Serien, die nach dem Ende der Mutterserie gestartet sind, ist auch The Ones Who Live in Deutschland exklusiv bei MagentaTV im Abo zu streamen. Die insgesamt 6 Folgen der überwältigenden Rückkehr von Rick und Michonne werden dort im Wochentakt bis zum 1. April 2024 immer montags veröffentlicht.

Kommt The Walking Dead: The Ones Who Live auf zu Netflix?

Auf einen Start der neuen The Walking Dead-Serie bei Netflix solltet ihr vorerst nicht hoffen. Abseits der Original-Serie hat es bisher keines der insgesamt 6 Spin-offs in den Katalog des Streaming-Dienstes geschafft.



