Alle 6 (!) The Walking Dead-Serien im Ranking: Das schlechteste Spin-off wird für die Rick Grimes-Rückkehr leider wichtig

Der Serien-Hit The Walking Dead brachte schon mehrere Spin-offs hervor. Aber welche der bisherigen 6 Serien des Zombie-Universums lohnen sich wirklich?

Als im Jahr 2010 die Serienadaption von Robert Kirkmans Graphic Novel The Walking Dead an den Start ging, konnte noch niemand ahnen, dass fast 14 Jahre später daraus ein gewaltiges Franchise mit bereits 6 Serien entstanden ist. Am 26. Februar 2024 startet mit The Ones Who Live bei Magenta TV die siebte The Walking Dead-Serie.

Bevor die einst aus der Mutterserie ausgestiegenen Hauptfiguren Rick Grimes und Michonne im überwältigenden Blockbuster-Spin-off zurückkehren, werfen wir einen Blick zurück auf alle bisherigen Einträge des Serien-Franchise.

Welche Spin-offs lohnen sich wirklich? Welche können Fans getrost ignorieren? Und schafft es ein Ableger vielleicht sogar die Original-Serie zu übertreffen? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns die Moviepilot-Bewertungen der bisherigen sechs The Walking Dead-Serien genauer angeschaut.