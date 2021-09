Venom 2 mit Tom Hardy: Neues Poster klaut dreist bei erotischer Fan-Art

Neue Charakterposter für Venom 2: Let There be Carnage teasen die Rückkehr von She-Venom, allerdings wurde das Motiv offensichtlich von Fan-Art kopiert.

Man könnte glauben, dass glibberige schwarze und rote Alien-Masse, die jede Form annehmen kann, als Inspiration für Filmposter genügt. Wie der neue Fall um Venom 2: Let There be Carnage zeigt, wird sich trotzdem gern bei Fan-Art im Netz bedient, ohne den verantwortlichen Künstler:innen Credit, geschweige denn eine Bezahlung zu geben. Venom bei Amazon schauen * Venom 2-Poster kopiert seine She-Venom-Kurven von DeviantArt Vor wenigen Tagen wurden Charakterposter für das neue Marvel-Abenteuer von Sony veröffentlicht, die neben Tom Hardys Titelhelden auch Michelle Williams als Anne Weying zeigen. Unter Williams' besorgt schwebendem Kopf spazieren die Umrisse von She-Venom durch die Finsternis. Was zunächst nur als Hinweis auf eine Rückkehr von She-Venom interpretiert wurde, fiel wenig später durch seine Ähnlichkeit zu bestehender Fan-Art negativ auf. Ähnlichkeit, die wirklich unübersehbar ist, wie dieser direkte Vergleich bei Reddit zeigt: © Sony/spaceMAXmarine Venom: Poster und Fanart im Vergleich Legt man die Umrisse nämlich über die Fan-Art von spaceMAXmarine bei DeviantArt und achtet auf Details wie die Fingerspitzen, die Wespentaille oder die ebenso pornöse wie phantastische Lücke zwischen den Oberschenkeln, ist unbestreitbar, woher das Design stammt. Lang müssen die Verantwortlichen für das Poster übrigens nicht gesucht haben, um an die Fan-Art zu gelangen. Gibt man "She-Venom" bei der Google Image Search ein, gehört das Motiv zu den prominentesten Ergebnissen. Dass sich nicht nur für das Werbematerial von Blockbustern an zweifelhaften Stellen bedient wird, kommt übrigens öfter vor. Ein Poster für Star Wars 9 kopiert beispielsweise ein Spielzeug von Palpatine und eine Künstlerin verklagte letztes Jahr Disney, nachdem im Pixar-Film Onward ein Motiv auftauchte, das einer ihrer Kreationen stark ähnelte (via THR ). Mehr: Horror-Nachschub bei Netflix, Amazon & Co.: 46 Schocker stimmen auf Halloween ein Im Fall von Venom bzw. She-Venom fällt aber vor allem auf, wo sich die Verantwortlichen bedient haben: Bei einer absurd kurvigen Fan-Art mit Jim-Lee-Gedächtnis-Brüsten (und Hüften). Da hätte man ruhig noch ein bisschen länger durch die Image Search scrollen sollen... Wann kommt Venom 2 Tom Hardy im Kino? Das neue Abenteuer von Tom Hardy als Eddie Brock/Venom startete am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos. Diesmal tritt er gegen Woody Harrelsons Serienkiller Cletus Cassidy a.k.a. Carnage an. Die Regie beim Treffen der Symbionten führt diesmal Andy "Gollum" Serkis.