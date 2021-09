Horror-Nachschub bei Netflix, Amazon & Co.: 46 Schocker stimmen auf Halloween ein

Pünktlich zu Halloween hat der Herbst 2021 die volle Ladung Horror parat. Freut euch auf gruselige Unterhaltung mit Genre-Filmen und -Serien im Kino, im Stream bei Netflix und Amazon sowie auf DVD und Blu-ray.

Viele spannende Horrorfilme brachte uns der Sommer, aber nun ist der Herbst da. Das Wetter wird trister und die Stimmung zum Gruseln ist perfekt. Pünktlich zur Einstimmung auf den Herbst und damit auch die Halloween-Saison erwarten euch Dutzende neue Serien und Filme bei Netflix, Amazon, im Kino und mehr.



Die besten neuen Horror-Filme und -Serien, mit denen ihr euch in diesem Herbst fürchten könnt, findet ihr in unserer Übersicht aller Gruselstarts im Stream, TV, Kino sowie Heimkino.

Horror im Kino: Diese Starts erwarten uns im Herbst 2021

Im Kino könnt ihr euch vor dem tristen Herbstwetter retten und im dunklen Saal vor der großen Leinwand gruseln und erschrecken. Vom schaurigen Zombie-Horror bis zur Rückkehr einer Slasher-Ikone ist alles dabei:

© Universal Pictures Halloween Kills





Die bisher bekannten Kinostarts können sich jeder Zeit noch verschieben. Bei Änderungen werden wir diese hier anpassen.



Kein Halloween ohne Michael Myers: Schaut den Trailer zu Halloween Kills

Halloween Kills - Trailer (Deutsch) HD

Genrefans können sich zudem zwischen dem 17. Oktober und dem 7. November auf um die 37 neue Filme freuen, die im Rahmen des Fantasy Filmfests in 7 deutschen Städten im Kino gezeigt werden.

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Herbst 2021

In den eigenen vier Wänden und unter der Decke gruselt es sich doch am besten. Im Heimkino erwarten euch zahlreiche Genre- und Horror-Neuheiten im Herbst auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:



Lust auf blutgetränkten Horror zum Lachen? Dann merkt euch Bloody Hell vor

Bloody Hell - Trailer (English) HD

Diese Horrorfilme erwarten euch im Stream bei Netflix und Amazon

Im Stream gibt es auf Netflix gleich mehrere Highlights, die ihr nicht verpassen solltet. Dort wird zur Einstimmung auf Halloween wieder die thematische Kategorie Netflix & Chills eröffnet:



Welche Horrorfilme euch bei Amazon Prime Video erwarten:

Black as Night ab 1. Oktober bei Prime Video



Bingo Hell ab 1. Oktober bei Prime Video



The Manor ab 8. Oktober bei Prime Video



Madres ab 8. Oktober bei Prime Video



Amazons Horror-Reihe Welcome to the Blumhouse geht weiter

Welcome To The Blumhouse - Trailer (English) HD

Auch im Stream: Die besten Horrorserien im Herbst auf Netflix, Amazon und Co.

Euch sind 90 Minuten Grusel nicht genug? Keine Sorge, den für den schaurigen Herbst-Binge gibt es bei Netflix, Amazon und im TV genug Auswahl an interessanten Horrorserien, für die ihr euer Haus nicht verlassen müsst.

Fans von The Walking Dead können sich gleich auf die Doppelte Ladung Zombie-Drama freuen. Während das Spin-off World Beyond in die finale 2. Staffel startet, will euch Fear the Walking Dead mit der nuklearen Zombie-Apokalypse das Fürchten lehren.

Ein besonderes Grusel-Highlight erwartet euch auf Netflix. Denn Horrormeister Mike Flanagan hat nach Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor sein nächstes Netflix-Horrorwerk am Start, das uns albtraumhafte Ereignisse auf einer abgeschiedenen Insel bringt.

Trailer zum neuen Netflix-Grusel vom Spuk in Hill House-Schöpfer

Midnight Mass - S01 Trailer (English) HD

Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Halloween-Binge:



Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horror-Serien auf Netflix

In dieser Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.

Welche Horrorfilme und -Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?