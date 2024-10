Venom 4: Die Fortsetzung der Superhelden-Reihe mit Tom Hardy hängt vor allem von einer Sache ab

Wann kommt Venom 4 raus? Wird es überhaupt einen vierten Teil der Marvel-Reihe geben? Und kehrt Tom Hardy zurück? Wir klären die wichtigsten Fragen zur nächsten Fortsetzung.

Zuletzt verirrte sich Tom Hardys Venom kurz in die Weiten des Multiversums. Doch jetzt ist er wieder zurück. In Venom: The Last Dance erlebt Eddie Brocks schlabbernder Symbiont sein drittes eigenes Leinwandabenteuer. Dieses Mal handelt es sich um eine Mischung aus actiongeladenem Sci-Fi-Blockbuster und verplantem Road Movie.

Doch wie geht die Geschichte weiter? Und geht sie überhaupt weiter? Nicht zuletzt ist im Titel des Films von einem finalen Tanz die Rede. Haben wir Hardy etwa zum letzten Mal in der ikonischen Antiheldenrolle gesehen? Wir klären die wichtigsten Fragen zu Venom 4. Vor dem Weiterlesen sei jedoch ausdrücklich vor Spoilern gewarnt.

Kommt Venom 4 mit Tom Hardy ins Kino?

Die schlechte Nachricht zuerst: Sony hat Venom 4 bisher nicht angekündigt. The Last Dance wird offiziell als letzter Teil der Marvel-Reihe vermarktet. Tom Hardys Vertrag ist nach drei Filmen ausgelaufen. Das bestätigt auch Regisseurin Kelly Marcel gegenüber dem Hollywood Reporter . Die Geschichte von Venom und Eddie ist zu Ende.

Konkret sagt Marcel:

Ja, es ist das Ende [von Tom Hardys] Vertrag. Wir wurden gebeten, drei Filme zu machen, wir haben drei geliefert, und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, dass wir in diesem dritten Film den Grundstein für andere Charaktere und andere Symbionten und Bösewichte gelegt haben, mit denen sie arbeiten können, wenn sie wollen. Aber dies ist der letzte Film für Venom und Eddie.

So endgültig sich das auf den ersten Blick anhört: Zwischen den Zeilen lässt sich Marcel diverse Hintertürchen offen. Auch der Film selbst wirkt in vielen Teilen wie der Aufbau einer viel größeren Geschichte, gerade im Hinblick auf Oberbösewicht Knull, dessen Post-Credit-Szene an die Ankunft von Thanos im MCU erinnert.

Kehrt Tom Hardy für ein Crossover mit Spider-Man zurück?

Hardy selbst hat in mehreren Interviews durchblicken lassen, dass er durchaus für weitere Venom-Auftritte offen ist. Fraglich ist allerdings, ob es sich dabei zwangsläufig um Venom 4 handelt. Immerhin ist die Figur sowohl an Sony's Spider-Man Universe (SSU) als auch an das bei Disney beheimatete Marvel Cinematic Universe (MCU) angedockt.

Wie steht es etwa um ein Crossover mit Spider-Man? Entertainment Tonight hat am roten Teppich direkt bei Hardy nachgefragt und folgende Antwort erhalten:

Ich würde liebend gerne Spider-Man [in einem Crossover-Film] über den Weg laufen. Wir sind losgezogen, um eine Trilogie zu machen, und das haben wir getan. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Wir werden sehen, wie [der Film] läuft und was andere Leute machen wollen. Wenn mich jemand braucht, dann bin ich da – zu 100 Prozent.

Hier zeigt sich deutlich, dass Venom 4 in erster Linie von einer Sache abhängt. Wenn der dritte Teil überzeugend an den Kinokassen läuft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eine Fortsetzung oder ein weiterer Ableger angekündigt wird. Für Sony stellt die Venom-Reihe eine der lukrativsten Filmreihen überhaupt dar.

Ist The Last Dance erfolgreich genug für Venom 4?

Die Box-Office-Zahlen des ersten Wochenendes werden vom Branchenmagazin Variety als solide eingestuft. Bei einem Budget von 120 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit 175 Millionen US-Dollar einspielen. Das hört sich erstmal sehr überzeugend an. Im direkten Vergleich mit den Vorgängern ist dennoch ein Rückgang zu erkennen.

In den USA kommt Venom: The Last Dance zum Start nur auf 51 Millionen US-Dollar. Der 2018 erschienene Venom sowie die Fortsetzung Venom: Let There Be Carnage von 2021 debütierten dagegen mit 80 bis 90 Millionen US-Dollar. Nun muss Teil 3 beweisen, dass er sich stabil über mehrere Wochen im Kino halten kann und nicht gleich einbricht.

Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich schwer abschätzen, wie erfolgreich Venom: The Last Dance wirklich wird. An die beachtliche Summe des ersten Teils, der über 850 Millionen US-Dollar einspielte, wird er allerdings nicht mehr anschließen können. Interessanter wird, ob der Film an den 500 Millionen US-Dollar des zweiten Teils kratzen kann.

Venom: The Last Dance läuft seit dem 24. Oktober 2024 im Kino.