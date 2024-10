Venom 3: Die Post-Credit-Szene bereitet den größten Schurken des Spider-Man-Universums vor

Was passiert nach dem Abspann von Venom: The Last Dance? Wir haben alle Infos zu den Post-Credit-Szenen des actiongeladenen Marvel-Blockbusters mit Tom Hardy für euch.

In Venom: The Last Dance kehrt Tom Hardy ein letztes Mal als Eddie Brock auf die Leinwand zurück. Der dritte Teil der Marvel-Trilogie soll die Geschichte als großes Finale beenden. Kaum setzt der Abspann ein, wird jedoch klar, dass wir uns erst am Anfang von Sony's Spider-Man Universe (kurz SSU) befinden.



Gleich zwei Post-Credit-Szenen stehen am Ende von Venom: The Last Dance, wobei es sich bei der ersten um eine Mid-Credit-Szene handelt, die einsetzt, sobald die wichtigsten Namen im Abspann genannt wurden. Für Marvel-Fans dürfte vor allem dieser Ausblick sehr spannend sein. Er gibt die zukünftige Marschrichtung des SSU vor.

Achtung, es folgen Spoiler zu Venom: The Last Dance!

Die erste Post-Credit-Szene von Venom 3 bereitet Knulls Ankunft im Spider-Man-Universum vor

Schon im Prolog von Venom: The Last Dance lernen wir mit Knull (Andy Serkis) den größten Bösewicht des SSU kennen. Knull ist der Schöpfer der Symbionten und wurden von seinen eigenen Kindern an seinen Thron auf dem Planeten Klyntar gefesselt. Nur mit einem mysteriösen Kodex kann er diesem Weltraumgefängnis entkommen.

Also schickt Knull seine Handlanger los, um den Kodex zu beschaffen, was die Handlung auf die Erde verlagert. Eddie und Co. gelingt es schlussendlich, jenen Schlüssel zu Knulls Gefängnis zu zerstören. Genau an diesen Punkt schließt die erste Post-Credit-Szene des Films an: Der Schurke sitzt immer noch auf seinem Thron.

Im Grunde hat sich für Knull nichts verändert. Dennoch beharrt er mit drohenden Worten auf Rache und verspricht, einfach alle Welten zu vernichten. Die kurze Szene erinnert sehr stark daran, wie Thanos im Marvel Cinematic Universe mit jeder Post-Credit-Szene der Erde ein Stück näher kam. Offenbar verfolgt das SSU dieselbe Taktik.

Die große Frage ist: Wo tritt Knull als Nächstes auf, wenn die Venom-Filme mit The Last Dance tatsächlich ihren Abschluss gefunden haben. Der nächste Film im SSU ist Kraven the Hunter, der am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos startet und mit dem Leinwanddebüt des von Aaron Taylor-Johnson verkörperten Jägers aufwartet.

Da sich Kraven the Hunter bisher eher als geerdeter Action-Thriller präsentiert, ist fraglich, ob Knull in den Film passt. Eine weitere Post-Credit-Szene wäre aber definitiv denkbar. Danach hat Sony noch keine weiteren konkreten Pläne zum Ausbau des SSU bekannt gegeben. Neben Venom wird dieses von Madame Web und Morbius bevölkert.

Knulls großes Weltenzerstörungsversprechen deutet jedoch an, dass wir noch lange nicht am Ende der Geschichte angekommen sind. Vielmehr sieht es so aus, als würden Venom: The Last Dance und Kraven the Hunter das Ende von Phase 1 des SSU markieren. Nun dürfen wir gespannt sein, was sich Sony für Phase 2 ausgedacht hat.

Die zweite Post-Credit-Szene gibt einen Hinweis, ob Venom das Ende des Films trotz Säurebad überlebt hat

Um Knull zu besiegen, opfert sich Venom am Ende und begibt sich in ein Säurebad. Nur so kann der Kodex zerstört werden. Doch Moment, ist Venom wirklich tot? Muss Eddie Brock fortan komplett allein ohne seine schleimige Hälfte auskommen? Die zweite Post-Credit-Szene deutet an, dass Venom überlebt haben könnte.

In den allerletzten Sekunden des Films bahnt sich der von Ted Lasso-Star Cristo Fernández gespielte Barkeeper seinen Weg aus den Trümmern von Area 55 und schüttelt einmal mehr ungläubig den Kopf. Die Kamera lenkt unseren Blick auf eine Kakerlake, die sich auf ein zerbrochenes Symbionten-Behältnis zubewegt.

Ob sich darin noch ein Stück außerirdische Glibber-Substanz befindet, ist unklar. Die Möglichkeit besteht aber definitiv. Vielleicht wurde Venom zuvor eine Probe entnommen, die sich jetzt auf den Rücken der Kakerlake schnallt. Damit könnte Tom Hardys Antiheld problemlos in zukünftigen SSU-Filmen zurückkehren.

Venom: The Last Dance läuft seit dem 24. Oktober 2024 im Kino.