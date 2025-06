"Verbrennt es": Seth Rogen erinnert sich an kontroverses Vorsprechen, das seine Karriere beenden könnte

Seth Rogen würde am liebsten den Mantel des Schweigens über ein Vorsprechen breiten, das er zu Beginn seiner Karriere aufgenommen hat.

Seth Rogen hat seiner Karriere mit The Studio einen weiteren Hit hinzugefügt. Er war aber nicht immer so treffsicher und würde manches aus seiner Vergangenheit gern aus der Welt schaffen. Zum Beispiel die Aufnahme eines Vorsprechens. Wer sie habe, solle sie am besten verbrennen oder Seth Rogen verkaufen.

Seth Rogen ist ein Vorsprechen aus der Vergangenheit mehr als unangenehm

Vor Kurzem war der Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler bei Jimmy Kimmel in dessen Show zu Gast . Dort wurde er unter anderem gefragt, ob er immer noch für manche Rollen vorsprechen müsse. Im Zuge dessen erinnert sich Seth Rogen an eine besonders kontroverse Aufnahme:

Gott sei Dank waren das größtenteils physische VHS-Kassetten und solche Sachen, die genutzt wurden, als ich für Sachen vorgesprochen habe. Weil die Dinge, für die ich vorgesprochen habe... in Retrospektive, wenn sie da draußen in der Welt wären, würden sie meine Karriere sehr, sehr schnell beenden, glaube ich.

Als Beispiel nennt Seth Rogen sein Vorsprechen für eine Rolle in Gigli aka Liebe mit Risiko (mit Ben Affleck und Jennifer Lopez). Die Rolle ging letzten Endes an Justin Bartha, der einen jungen Menschen spielt, der kognitiv beeinträchtigt ist. Seth Rogen führt weiter aus:

Ich glaube nicht, dass das Skript so geschrieben war, dass es heutigen Standards genügen würde, wenn es um die sensible Darstellung eines Jungen mit einer geistigen Behinderung geht.

Ich traue mich nicht einmal, zu erzählen, was in diesem Vorsprechen passiert ist. Weil ich wirklich alles gegeben habe. Ich habe mich selbst schon bei den Oscars gesehen... Im Ernst: Wenn dieses Tape heute da draußen wäre, wäre das hier wahrscheinlich das letzte Interview, das ihr mich geben seht. Abgesehen vielleicht von meiner Entschuldigungs-Tour.

Bitte, wenn ihr die Aufnahme habt: Verbrennt sie! Bitte verkauft sie mir, ich werde sie kaufen.

Hier könnt ihr euch den gesamten Auftritt ansehen:

Das Ganze ist wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Sowohl Seth Rogen als auch Jimmy Kimmel amüsieren sich prächtig, während der Schauspieler diese Anekdote unter großem Gelächter zum Besten gibt. Nichtsdestotrotz dürfte ein wahrer Kern dahinter stecken.

Seth Rogens The Studio zählt zu den besten Serien des Jahres

Falls ihr es noch nicht getan habt und auch nur im Entferntesten an den Geschehnissen hinter den Hollywood-Kulissen interessiert seid, solltet ihr euch Seth Rogens Serie The Studio ansehen. Hier bleibt kein Auge trocken und unzählige Hollywood-Stars wie Bryan Cranston oder Zoë Kravitz geben sich die Klinke in die Hand. Eine 2. Staffel wurde auch schon bestellt.