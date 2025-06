Verfilmung von The Legend of Zelda verspätet sich: Das sind die offiziellen (und inoffiziellen) Gründe

Fans von The Legend of Zelda warten seit einer gefühlten Ewigkeit auf eine Live-Action-Verfilmung für die große Leinwand. Jetzt dauert es leider noch etwas länger als gedacht.

Nintendos Star-Entwickler Shigeru Miyamoto überbrachte höchstpersönlich eine schlechte Nachricht an Gamer:innen und Film-Fans. Auf seinem Social-Media-Profil ließ er verlauten, dass der angekündigte The Legend of Zelda-Realfilm verschoben wurde. Zum Glück nicht sehr lange.

Statt am 25. März 2027 kommen Link und Prinzessin Zelda nun erst am 7. Mai 2027 in die Kinos. Miyamoto erklärte auch, warum – aber eine alternative Erklärung wirkt fast wahrscheinlicher.

Darum verschiebt sich der The Legend of Zelda-Kinostart einige Wochen nach hinten

In Miyamotos Statement zur Zelda-Verspätung heißt es:

Aus Produktionsgründen verschieben wir den Veröffentlichungstermin des Realfilms von The Legend of Zelda auf den 7. Mai 2027. Das wird einige Wochen später sein als ursprünglich angekündigt, und wir werden uns die zusätzliche Zeit nehmen, um den Film so gut wie möglich zu machen. Vielen Dank für eure Geduld.

Aber sind Qualitätskontrolle und Produktion wirklich der wahre Grund für die Verschiebung?

Das Versetzen des Zelda-Kinostarts hat nämlich auch noch einen anderen Vorteil: So muss Sonys Fantasy-Abenteuer auf Basis des legendären Nintendo-Videospiels nicht direkt mit Sonic the Hedgehog 4 von Paramount konkurrieren, das für den 19. März 2027 angekündigt wurde.

Mit Serien wie The Last of Us und Kino-Hits wie Ein Minecraft Film scheinen wir jedenfalls im Zeitalter der Videospieladaptionen zu leben. In Cannes überraschte dieses Jahr sogar ein Game-Spielfilm der ganz besonderen Art. Und noch viel mehr von ihnen sind auf dem Weg.

Was wir bisher über den The Legend of Zelda-Kinofilm wissen

Regisseur Wes Ball (Maze Runner, Planet der Affen: New Kingdom) wird den The Legend of Zelda-Film drehen, der von Miyamoto und weiteren für Sony Pictures produziert wird. Besetzt wurde das Fantasy-Abenteuer offiziell noch nicht, es machten aber Gerüchte die Runde, dass Euphoria-Star Hunter Schafer als Prinzessin Zelda im Gespräch ist. Vermutlich, weil die Schauspielerin im vorletzten Jahr zum Ausdruck gebracht hatte, Interesse an der Rolle zu haben (via Variety ).

Von der Story her kann man sich nach über 20 Spielen in der Zelda-Hauptreihe einiges denken: Es wird vermutlich einen Helden in Grün geben, der das Masterschwert finden muss, um Ganon(dorf) zu besiegen und die Prinzessin Zelda zu retten. Nur so eine Idee.