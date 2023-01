Vergessener Marvel-Bösewicht kehrt nach 7 Jahren zurück und du hast ihn im Ant-Man-3-Trailer garantiert übersehen

Der neuste Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania rückt Thanos-Nachfolger Kang in den Mittelpunkt. Daneben gibt es auch den Antagonisten aus dem ersten Ant-Man in neuer Form zu entdecken.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird Kang der Eroberer als neue größte Gefahr im Marvel Cinematic Universe verankert. Das beweist vor allem der neuste Trailer zum MCU-Blockbuster, in dem die Figur von Jonathan Majors im Mittelpunkt steht.

Fans durften in der Vorschau aber auch ein bekanntes MCU-Gesicht aus dem ersten Ant-Man-Film in skurriler neuer Form entdecken. Yellowjacket-Darsteller Corey Stoll kehrt als Superschurke M.O.D.O.K. zurück!

Hier könnt ihr den neusten Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania schauen (achtet auf 00:55 und 01:46)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (English) HD

MCU-Rückkehr von Ant-Man-Bösewicht stiftet noch Verwirrung

In zwei kurzen Einstellungen der neuen Ant-Man and the Wasp: Quantumania-Vorschau ist der bizarre Marvel-Bösewicht zu sehen, der durch das größte Gehirn der Welt auch einen überdimensionalen Kopf hat. Ein animiertes Debüt bekam M.O.D.O.K. bereits in Form einer eigenen Disney+-Serie.

Bis jetzt ist noch unklar, ob Corey Stolls Charakter aus Ant-Man 1 zu M.O.D.O.K. geworden ist, ob er eine Variante seiner Figur im Quantum Realm spielt oder einfach zwei verschiedene MCU-Rollen. Es dürfte aber sicher sein, dass die Figur nicht auf der Seite von Ant-Man und den Guten steht.

Mehr erfahren wir spätestens ab dem 15. Februar 2023. Dann startet Ant-Man and the Wasp: Quantumania bei uns in den Kinos.

