Im neuen Trailer zu Ant-Man 3 eskaliert das Marvel-Multiversum mit dem nächsten Thanos

Mit dem dritten Ant-Man 5 wird Phase 5 im MCU eröffnet. Der neue Trailer zeigt mehr Eindrücke von der Macht des Hauptbösewicht Kang.

Anfang Februar beginnt mit dem Kinostart von Ant-Man and the Wasp: Quantumania die neue Phase 5 im Marvel Cinematic Universe. Zum ersten Marvel-Blockbuster dieses Jahres ist im Oktober 2022 bereits ein erster Trailer erschienen. Jetzt könnt ihr euch die neue Vorschau zu Ant-Man 3 anschauen, in dem der nächste MCU-Hauptbösewicht nach Thanos eine wichtige Rolle spielt.

Schaut hier die neue Vorschau zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (English) HD

Ant-Man 3 rückt neuen Thanos im MCU in den Mittelpunkt

Bereits in der Loki-Serie wurde eine Variante von Jonathan Majors als Kang der Eroberer vorgestellt. Schon länger ist bekannt, dass der Bösewicht als Thanos-Nachfolger im MCU aufgebaut wird.

Gerade durch das Multiversum soll sich Kang aber deutlich von Thanos unterscheiden. MCU-Chef Kevin Feige sprach darüber, dass die Schlüsselfigur von Jonathan Majors gerade durch die Tatsache, dass sehr viele Versionen von ihm existieren, so spannend werden soll.

Durch den Quantum Realm dürfte Ant-Man 3 auch wieder ein abgefahrenes Multiversums-Abenteuer werden, das in den Trailern schon mit knallbunten, leicht psychedelischen Bildern geteast wird.

Wann startet Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Kino?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania läuft ab dem 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos.

