Vergesst Chenford: Das ist das liebste The Rookie-Duo vom Serienmacher höchstpersönlich

Der The Rookie-Serienschöpfer verrät, welches Duo er am liebsten in seiner Serie sieht. Wider Erwarten ist es nicht Chenford – die Wahl kommt gänzlich unerwartet.

Für Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle, The Rookie: Feds) überstrahlt eine Beziehung in The Rookie alle anderen – und das in einer einzigen Folge aus Staffel 7. In der begegnen wir nämlich den Müttern von Nyla Harper (Mekia Cox) und Angela Lopez (Alyssa Diaz). Laut Hawley stehlen Nylas und Angelas Mütter allen die Show Wie Collider kürzlich berichtete, hat es ein The Rookie-Duo Serienschöpfer Alexi Hawley besonders angetan. Doch es ist nicht die berühmt-berüchtigte Chenford-Dynamik zwischen Polizistin Lucy Chen (Melissa O'Neil) und ihrem Kollegen Tim Bradford (Eric Winter). Freundschaften und familiäre Bindungen halten die Figuren dieser Serie immer wieder auf Trab. Insbesondere Mütter haben in dem Polizei-Drama oft eine abenteuerliche Beziehung zu ihrem Nachwuchs – wie beispielsweise John Nolan (Nathan Fillion) und seine Mutter, die Kleinkriminelle Evelyn (Frances Fisher). Zwei dieser Mütter haben laut Serienschöpfer Hawley nun selbst Chenford die Show gestohlen. Die Rede ist von Ruth Harper (Margaret Avery) und Emilia Lopez (Rose Portillo), die Mütter von Nyla Harper bzw. Angela Lopez. Wie Hawley in einem Interview mit ScreenRant begeistert verriet: Ich würde mir diese Sendung jede Woche ansehen. Ich liebe diese Dynamik. Diese beiden Schauspielerinnen sind brillant und haben die Aufgabe wirklich verstanden. Diese Szenen sind eine Freude. Ruth und Emilia treten in Staffel 7 Episode 17 namens Meuterei und Kopfgeld gemeinsam auf. Anscheinend wird Ruth Opfer einer Trickbetrügerin und braucht Nylas Hilfe. Dabei stellt sich heraus, dass Ruth und Emilia einander nicht nur kennen. Wie ihre Töchter sind sie beste Freundinnen. Ein ebenso unerwarteter wie lustiger Einfall der Drehbuchautor:innen, der für eine unterhaltsame Episode zwischen den Harpers und den Lopez' sorgt und mit einem Augenzwinkern den Wert ihrer Freundschaft hervorhebt.