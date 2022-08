Vergesst The Witcher: Henry Cavill ist der perfekte House of the Dragon-Star und hier ist der Beweis

In The Witcher trägt Henry Cavill schon die ideale Game of Thrones-Frisur. Ein neues Fan-Bild verwandelt ihn direkt in einen perfekten Targaryen für House of the Dragon.

Mit House of the Dragon ist gerade erst das neue Game of Thrones-Prequel angelaufen, in dem die Geschichte der Targaryens 200 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie erzählt wird.

Auch wenn er nicht Teil der Besetzung ist, würde Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill perfekt in den Cast von House of the Dragon passen. Ein neues Fan-Bild liefert den Beweis.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zur 2. Folge House of the Dragon:

Ich bin wieder im Game of Thrones HYPE! | House of the Dragon Folge 2 Recap

Fan-Bild zeigt Henry Cavill im Witcher-Look als perfekten Targaryen

In seiner Netflix-Rolle als Geralt von Riva hat der Star sowieso schon die ideale Frisur für den Game of Thrones-Ableger. Der bekannte Fan-Bild-Künstler BossLogic hat jetzt laut Looper einen Eindruck davon veröffentlicht, wie Cavill als Targaryen in House of the Dragon aussehen könnte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Henry Cavill, bekanntlich der sympathischste Hollywood-Nerd, würde auch perfekt in die HBO-Produktion passen, denn er ist selbst großer Fan der Serie. Auf einem Instagram-Bild war er zum Beispiel dabei zu sehen, wie er mit seiner Freundin eine Partie Game of Thrones-Schach spielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bisher gibt es aber leider noch keine offiziellen Pläne, Cavill Teil des Game of Thrones-Universums werden zu lassen.

Jeden Montag ab 4:15 Uhr steht die neue Episode House of the Dragon beim Streaming-Dienst WOW * bereit, der früher Sky Ticket hieß, und kann zusätzlich über Sky Q abgerufen werden.



Podcast: Ist die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon zum Scheitern verurteilt?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.