Verrückter wird es heute nicht: Arnold Schwarzenegger im irren Fantasy-Trailer

Arnold Schwarzenegger! Jackie Chan! Piratenschiffe! Und ein Drache! Der Trailer zu The Iron Mask aka Viy 2: Journey to Chin schreckt wirklich vor keinem verrückten Einfall zurück.

Weit abseits des üblichen Superhelden-Bombasts aus Hollywood erreicht uns heute der Trailer zu einem Fantasy-Blockbuster, der wahrlich nicht an Superlativen geizt. In einem wilden Genre-Mix treffen Action-Stars wie Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan aufeinander - und dann wird auch noch ein Drache entfesselt.

Die Rede ist von der russisch-chinesischen Koproduktion Viy 2: Journey to China von Oleg Stepchenko, die inzwischen eine beachtliche Anzahl an Alternativtiteln angesammelt hat. In den USA erscheint der Film nun zum Beispiel schlicht als Iron Mask, nachdem er international bisher unter dem Titel The Iron Mask gehandelt wurde.

Darüber hinaus existieren viele weitere Variationen, etwa:

The Mystery of Dragon Seal: The Journey to China

The Mystery of the Dragon Seal

Journey to China: The Mystery of Iron Mask

The Mystery of Dragon Seal: Journey to China

The Iron Mask: Arnold Schwarzenegger vs. Jackie Chan

Spätestens, wenn ihr euch den Trailer zu The Iron Mask angeschaut habt, werdet ihr aber keine Sekunde mehr über den Titel nachdenken. Die Fortsetzung zu Fürst der Dämonen fährt alles auf, was man sich auch nur im Entferntesten unter einer Geschichte vorstellen kann, die auf die Erzählung Wij von Nikolai Gogol zurückgeht.

Schaut den Trailer zu The Iron Mask:

The Iron Mask - Trailer 2 (English) HD

Die Handlung von The Iron Mask entführt ins 18. Jahrhundert und erzählt von dem Kartograf Jonathan Green, der sich auf den Weg von England nach China begibt. Dabei läuft jedoch nichts wie geplant. Stattdessen sollten wir uns hier auf einen überbordenden Abenteuerfilm einstellen, der als Fantasy- und Action-Spektakel punktet.

Der Cast ist auf alle Fälle bemerkenswert. Nicht nur treffen Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan nach In 80 Tagen um die Welt erneut im Rahmen einer verrückten Reise aufeinander. Zu ihnen gesellen sich auch Jason Flemyng und Charles Dance. Zudem wartet The Iron Mask mit einem der letzten Auftritte von Rutger Hauer auf.

Am 20. November 2020 erscheint The Iron Mask nun in den USA als Stream, ehe er vier Tage später auch auf Blu-ray und DVD veröffentlicht wird. In China feierte der Film bereits am 16. August 2020 seine Premiere. Wann, wie und vor allem unter welchem Titel die Fortsetzung nach Deutschland kommt, steht derzeit noch nicht fest.

Wie gefällt euch der Trailer zu diesem Fantasy-Epos mit Arnie und Jackie Chan?