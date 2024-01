Verstörende Sci-Fi-Serie von Ben Stiller kehrt nach 2 Jahren mit erstem Bild zurück: Fans hatten schon heimliche Absetzung befürchtet

Lange Zeit war unklar, ob wir die 2. Staffel der mysteriösen Sci-Fi-Serie Severance jemals zu Gesicht bekommen werden. Jetzt gibt es endlich den Beweis, dass neue Folgen gedreht werden.

Der Streaming-Dienst Apple TV+ hat sich in den vergangenen Jahren zur ultimativen Anlaufstelle für Science-Fiction-Fans entwickelt. Angefangen bei For All Mankind über Foundation bis zu Silo: Hier verstecken sich zahlreiche Serien, die nicht nur sehr hochwertig produziert sind, sondern auch qualitativ überzeugen.

Eine der besten Sci-Fi-Serien von Apple TV+ ist Severance. 2022 startete die spannende Geschichte über einen Angestellten, der Berufs- und Privatleben strickt voneinander trennt. So sehr, dass er beim Verlassen des Büros sämtliche Erinnerungen an seinen Arbeitsplatz verliert und umgekehrt – alles für die Work-Life-Balance.

Severance Staffel 2 bei Apple TV+: Nach mehreren Rückschlägen ist die Sci-Fi-Serie wieder auf Kurs

Obwohl Severance bereits im April 2022 um eine 2. Staffel verlängert wurden, haben die Fans zwischenzeitlich daran gezweifelt, dass die Geschichte jemals fortgesetzt wird. Lange Zeit gab es kein Lebenszeichen von der Produktion. Und dann türmten sich die Rückschläge, sodass sich sich die Dreharbeiten um Monate verzögerten.

Aufgrund des Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood konnte das Projekt nicht wie geplant voranschreiten. Zudem machten im Mai 2023 Berichte über ein toxisches Arbeitsklima hinter den Kulissen die Runde. Jetzt können wir euch endlich gute Nachrichten bringen: den ersten Blick auf Staffel 2.

Apple TV+ hat auf seinem offiziellen Twitter-Account ein Bild enthüllt, das uns in die langen, unheimlichen Gänge der zwielichtigen Firma Lumon Industries zurückbringt. Nicht fehlen darf dabei Hauptdarsteller Adam Scott, der als Mark Scout um sein Leben rennt, als wäre er Tom Cruise in einem neuen Mission: Impossible-Film.

Geschaffen wurde Severance von dem noch recht unbekannten Dan Erickson. Unterstützt wurde er von einem großen Namen: Ben Stiller. Der Hollywood-Star ist als Produzent und Regisseur an Bord. Weitere Folgen wurden zudem von der erfahrenen Musikvideo- und Werberegisseurin Aoife McArdle (Schöne neue Welt) in Szene gesetzt.

Wann startet Severance Staffel 2 bei Apple TV+?

Da die Produktion der 2. Staffel von Severance noch nicht abgeschlossen ist, müssen wir uns vorerst auf konkrete Infos zum Start gedulden. Die wichtige Nachricht ist aber: Ja, die neuen Folgen kommen. Nein, Apple TV+ hat die Serie nicht heimlich, still und leise begraben, wie es viele Fans mal mehr, mal weniger scherzend in den sozialen Medien befürchtet haben. Möglich wäre, dass Staffel 2 sogar noch 2024 startet.