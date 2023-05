Die beste Sci-Fi-Serie 2022 steckt in der Krise: Macher "hassen sich" und Staffel 2 soll sich verspäten

Keine Science-Fiction-Serie bekam letztes Jahr so gute Kritiken wie Severance. Hinter den Kulissen der Serie soll es so große Probleme geben, dass Staffel 2 in Gefahr ist.

Fast einstimmiges Kritikerlob, zwei Emmy Awards und Dutzende Nominierungen für hochkarätige Preise: Die Science-Fiction-Serie Severance feierte vergangenes Jahr einen Siegeszug, der geradewegs in die Bestellung einer 2. Staffel mündete. Die Fortsetzung steht allerdings vor unerwarteten Hindernissen. Denn die Showrunner sind angeblich zerstritten und die 2. Staffel wird verzögert.

Das Drama hinter den Kulissen der Science-Fiction-Serie erklärt

Kreiert wurde Severance von Dan Erickson, der damit sein erstes größeres Projekt in Hollywood verwirklichen konnte. Um die Serie zu stemmen, arbeitet er als Showrunner (theoretisch) mit dem Produzenten Mark Friedman zusammen. Der kann auf Jahrzehnte Erfahrung in der Industrie zurückblicken und war davor beispielsweise als Produzent und Autor an Wayward Pines und Nachts im Museum beteiligt.

Das Verhältnis der beiden soll sich jedoch schon bei der Produktion der 1. Staffel verschlechtert haben, wie Branchenjournalist Matt Belloni in seinem Puck -Newsletter meldet. Erickson und Friedman hätten sich am Ende von Staffel 1 "gehasst" und eine "toxische Arbeitsatmosphäre" geschaffen.

Jede Folge der Sci-Fi-Serie soll 20 Millionen Dollar kosten

Da die Probleme schon damals bekannt waren, machte sich der ausführende Produzent und Regisseur von Severance, Ben Stiller, auf die Suche nach einem Ersatz für Friedman, der das Projekt verlassen wollte. Er wurde jedoch zumindest für Season 2 nicht fündig. Für die von Apple TV+ angepeilte Staffel 3 holte er House of Cards-Boss Beau Willimon an Bord, der nun auch bei Staffel 2 mithilft.

Derzeit werden die neuen Folgen gedreht, die beiden Showrunner reden angeblich nicht mehr miteinander, Probleme mit den Drehbüchern und den Budgets der Episoden treiben das Budget in die Höhe. Dem Bericht zufolge liegen die Kosten für eine einzelne Episode von Severance mittlerweile bei 20 Millionen Dollar. Verzögerungen bei den Dreharbeiten seien unvermeidlich.

Das sagt Regisseur Ben Stiller über die angeblichen Probleme

Ben Stiller beschwichtigte die Fans der Science-Fiction-Serie. In einem Tweet widersprach er dem Bericht und erklärte, dass die Serie "demselben langsamen Zeitplan wie immer folgt. Mit demselben Starttermin, den wir immer hatten. Wir lieben unsere Fans und einander und bemühen uns alle darum, die Serie so gut wie möglich zu machen."

Das ist die Grundidee von Severance



Der Sci-Fi-Thriller Severance erzählt (ironischerweise) vom problematischen Alltag in einem Büro der Zukunft. Hauptfigur Mark (Adam Scott) geht jeden Tag zur Arbeit und kommt wieder heim, doch das Ganze hat einen dystopischen Twist: Er arbeitet für eine Firma, deren Mitarbeitende sozusagen zwei Bewusstseinszustände und damit Persönlichkeiten haben. Arbeit und Freizeit sind vollständig getrennt. Geht Mark zur Arbeit, kann er sich an nichts erinnern, was außerhalb passiert ist – auch nicht an den Tod seiner Ehefrau. Verlässt er das Büro, dann erinnert er sich nicht mehr an den Job. Im Verlauf der Serie kommt Mark jedoch den wahren Gründen hinter dieser radikalen Trennung von Beruf und Freizeit näher.

Momentan gibt es noch keinen Starttermin für Severance Staffel 2 bei Apple TV+.

