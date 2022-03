Verstörender Horror-Trailer mit Fantasy-Einschlag: Diese Hexe geht weiter als Melisandre aus Game of Thrones

Der erste Trailer zu You Won't Be Alone verzaubert mit Fantasy und Horror: Hier nimmt eine Hexe die Gestalt von Toten an. Melisandre aus Game of Thrones lässt grüßen.

Horror-Filme können 90 Minuten Angstschweiß auf Netflix auslösen. Sie können aber auch Schönheit und Grauen nebeneinanderstellen und damit eine einzigartige Erfahrung versprechen, wie es der Trailer zu You Won't Be Alone tut. Einige Zuschauer dürften dabei sogar sanfte Game of Thrones-Vibes verspüren.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu You Won't Be Alone an:

You Won't Be Alone - Trailer 2 (English) HD

You Won't Be Alone verspricht fesselnden Mix aus Horror und Fantasy

Denn das Horror-Drama dreht sich um eine junge Frau, die von einem Geist in eine Hexe verwandelt wird. Im Mazedonien des 19. Jahrhunderts wandert sie herum, bis sie den Tod eines Mädchens verursacht und seine Gestalt annimmt. Anders als etwa bei Melisandre (Carice van Houten) bei Game of Thrones wird die Horror-Aktion für sie zu einem Weg, das Menschsein zwischen Liebe und Hass besser zu verstehen.

Der Balance-Akt zwischen Grauen und Wunder könnte insbesondere durch die tolle Besetzung gelingen, die unter anderem aus Noomi Rapace (Verblendung) und Alice Englert (The Power of the Dog) besteht.

Wann kommt das Horror-Drama You Won't Be Alone ins Kino?

Bis wir die Menschheit durch die Augen einer Hexe betrachten können, wird es aber vielleicht noch etwas dauern: You Won't Be Alone hat derzeit noch keinen Deutschland-Start. In den USA wird er am 1. April 2022 in die Kinos kommen.

Was haltet ihr von You Won't Be Alone nach dem Trailer?