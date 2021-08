Verstörender Horrorfilm bei Amazon: 80-minütiger Mindfuck ist ein intensiver Cocktail aus Sex und (viel!) Blut

Bei Amazon könnt ihr jetzt eine kleine Horror-Perle streamen oder kaufen. Der abgefahrene Film-Albtraum Bliss stürzt eine junge Künstlerin in einen blutigen Exzess.

Dass Drogen in der Kunstszene meistens große Werke hervorbringen, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. In der Realität führt der Konsum viel häufiger zu verheerenden Abstürzen und zerstörten Existenzen. In seinem Horrorfilm Bliss widmet sich Regisseur Joe Begos diesem Wechselverhältnis zwischen Kunstschaffenden und Drogenrausch, um einen verstörenden Albtraum zu kreieren, der eine Abwärtsspirale in intensiven Bildern zeichnet.

Bliss ist ein unglaublicher (und extrem blutiger) Horror-Trip in Rausch-Abgründe

In dem Horrorfilm geht es um die junge Künstlerin Dezzy (Dora Madison), die eine Schaffensblockade hat. Der Druck ihres Managers, endlich ein neues Kunstwerk abzuliefern, hilft ihr dabei ebenso wenig der Vermieter, bei dem sie mit den Zahlungen für ihre Wohnung in Los Angeles im Verzug ist.

Als sie von einer neuen Droge erfährt, stürzt sie sich für frische Kreativität in einen abgefahrenen Trip mit sexuellen Ausschweifungen, der immer grauenvollere Ausmaße annimmt.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu Bliss schauen:

Bliss - Official Movie Trailer (2019)

Die Stars von Bliss sind Hauptdarstellerin Dora Madison und Joe Begos' rauschhafte, kreative Inszenierung. Auch wenn der Film offensichtlich ein recht niedriges Budget hatte, hat der Regisseur einen in Neonlicht strahlenden Albtraum auf sehr grobkörnigem 16mm-Film geschaffen. Darin vereint sind die exzessivsten Eindrücke aus den verstörenden Welten von Filmemachern wie Dario Argento, Gaspar Noé und Abel Ferrara.

Daneben spielt Dora Madison ihre Hauptfigur furchtlos immer extremer dem Verfall entgegen, wenn sich Dezzy in einem bizarren Trip verliert, der (sehr blutige!) mörderische Ausmaße annimmt. Die komplett entfesselte Style-Orgie, passend mit harter Punk- und Metal-Musik unterlegt, zeigt die drogenabhängige Künstlerin am Ende konsequent als getriebene Vampirin. Und der Preis, den Deezy für ihr überwältigendes Kunstwerk bringen muss, könnte kaum abstoßender sein.

