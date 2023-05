Verwirrung über Guardians of the Galaxy 3-Ende aufgelöst: James Gunn erklärt geheime Bedeutung von Groots Worten

Guardians of the Galaxy Vol. 3 endet mit einem emotionalen Finale. Ein bestimmter Satz wartet sogar mit einem versteckten Twist auf. James Gunn hat die wahre Bedeutung nun offiziell bestätigt.

Seit letzter Woche läuft Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Kino. Bevor James Gunn zu DC wechselt und dort ein neues Superheld:innen-Universum auf die Beine stellt, liefert er einen der emotionalsten Filme in der MCU-Geschichte ab. Für den Guardians-Abschied lohnt es sich definitiv, eine Packung Taschentücher einzupacken.



Achtung, es folgen Spoiler!



Auch wenn es Gunn nicht übers Herz bringt, einen der Guardians sterben zu lassen, hat er in dem Marvel-Finale einige berührende Momente untergebracht. Dazu gehören auch die Worte, mit denen sich Groot am Ende an die Gruppe wendet: "Ich liebe euch, Leute", sagt der sprechende Baum, der sonst nur einen einzigen Satz von sich gibt.

Guardians of the Galaxy 3: Die wahre Bedeutung hinter Groots Worten am Ende des Marvel-Blockbusters

Für gewöhnlich kommuniziert Groot nur mit drei Worten in der immer gleichen Reihenfolge: "Ich bin Groot." Lediglich für einen Schlüsselmoment im ersten Teil hat Gunn den Satz aufgebrochen: "Wir sind Groot", heißt es in Guardians of the Galaxy, als der Baum sich schützend um seine Freunde legt. Einen komplett neuen Satz hat es trotz der verschiedenen Altersstufen des Baums bisher allerdings nicht gegeben.

Hat Groot etwa auf den letzten Drücker von Guardians of the Galaxy Vol. 3 das Sprechen gelernt? Nein. Wie Germain Lussier bei io9 treffend analysiert, findet die Veränderung nicht bei Groot, sondern bei uns, dem Publikum, stammt.

Groot hat seine Art zu sprechen nicht geändert. Wir, das Publikum, sind genau in dem Moment ein Teil der Familie geworden, sodass wir Groot endlich verstehen können.

Auf Twitter bestätigt Gunn die Interpretation der Szene.

Ja, genau das bedeutet es.

Durch die neue Gamora, die Groot zuerst auch nicht verstehen kann, führt Gunn die Idee in dem Film ein. Gamora denkt zwischenzeitlich sogar, dass die anderen Guardians sich einfach irgendwelche Übersetzungen für Groots Worte ausdenken. Erst am Ende, als sie ihren Platz im Guardians-Kosmos gefunden hat, versteht sie, was er sagt.

Geschickt verstärkt Gunn durch diesen Kniff den Abschiedsgedanken des Films. Wir sind am Ende der Reise angekommen. Nach drei Filmen, einem Holiday-Special sowie weiteren MCU-Auftritten ist die. Und wir sind jetzt auch ein Teil dieser Geschichte und könnten Groot verstehen.

