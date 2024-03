Viel günstiger als LEGO Star Wars: Dieser Sternenzerstörer schlägt die dänische Flotte mit Preis-Leistungs-Breitseite

Mould Kings Klemmbausteine sind eine echte LEGO-Aternative und in Amazons Oster-Angeboten könnt ihr bei einem coolen Sternenzerstörer-Modell gerade sparen.

Mit Star Wars: The Acolyte startet auf Disney+ bald neues Serien-Futter für Fans der wohl beliebtesten Weltraumsaga, wobei ein bisher weniger beleuchteter Zeitraum aus der Hochzeit der Republik vor Star Wars: Episode I in den Fokus gestellt wird. In Amazons Oster-Angeboten * gibt es gerade einen Sternenzerstörer aus Star Wars: Episode III in Klemmbausteinform vergünstigt, der euch schon mal in Prequel-Stimmung bringt.

Sternenzerstörer-Modell jetzt günstig sichern Deal Zu Amazon

Der republikanische Angriffskreuzer der Venator-Klasse ist um 15 Prozent reduziert im Angebot , wobei das Modell zwar kleiner sowie mit weniger Steinen ausgestattet ist als das beste Pendant des dänischen Marktführers LEGO. Letzteres kostet dafür aber auch fast 600 Euro mehr *. Auch Mould King hat noch ein sehr großes Venator-Modell im Angebot *, das derzeit nicht reduziert, jedoch auch so deutlich günstiger als das LEGO-Modell ist.

Das bietet die Alternative zu Star Wars LEGO

Das wahlweise auf einem Ständer montierbare Venator-Modell kommt in 1.320 Teilen daher und ist 45 cm lang, 23 cm breit und 18,5 cm hoch. Es eignet sich laut Mould King ab dem Alter von 14 Jahren und der Hersteller verspricht getestete Teile mit hoher Robustheit und hohem Detailgrad. Obendrein gibt es eine einmonatige Geld-zurück-Garantie. Sieben Rezensionen bei Amazon bewerten das Modell aber durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen und zeigen sich ohne Grund zur Beanstandung sehr zufrieden, besonders mit Hinblick auf das ausgesprochen gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jetzt zum Angebot: Sternenzerstörer-Modell jetzt günstig bei Amazon sichern *

Darüber hinaus sind in Amazons Oster-Angeboten * gerade auch noch weitere Mould-King-Modelle aus dem Star-Wars-Universum aus der Zeit klassischen Filmtrilogie vergünstigt: Ein imperialer Sternenzerstörer *, die Tantive IV * und der Millenium Falcon *, die allesamt günstige und gute LEGO-Alternativen sind.

Mould King Viel günstiger als LEGO Star Wars

Star Wars: The Acolyte kommt bisher schlecht an

Die kürzlich erfolgte Trailer-Veröffentlichung zur neuen Star-Wars-Serie auf Disney+ hat auf YouTube bisher deutlich mehr Dislikes als Likes angesammelt, wobei gemessen an der View-Zahl ein Rekord aufgestellt wurde . Das erste bewegte Bildmaterial kann Fans demnach trotz großem Interesse offenkundig noch nicht so ganz begeistern. Ab dem Startschuss am 4. Juni wird sich zeigen, ob die negative Vorab-Resonanz gerechtfertigt ist.

Star Wars: The Acolyte spielt rund 100 Jahre vor Episode I und soll laut offizieller Beschreibung als "Mystery-Thriller" von einem angesehenen Jedi-Meister handeln, der einer Verbrechensserie nachgeht und dabei auf düstere Geheimnisse sowie dunkle Mächte stößt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.