Viel Science-Fiction, Nazi-Zombies & fliegende Haie: Die deutschen Kino-Highlights im August

Der deutsche Film tobt sich im August in den unterschiedlichsten Genres aus. Vom Sci-Fi-Spektakel über ein Historienepos bis hin zur verrückte Trash-Granate ist alles dabei.

Seit einem Monat haben die Kinos wieder offen und wie es aussieht, dürfen wir uns auch im August auf viele tolle neue Filme freuen. Wir sind besonders gespannt, was das deutsche Kino in den nächsten Wochen zu bieten hat. Ein Blick in die Spielpläne offenbart einige vielversprechende Titel. Wir haben die Highlights für euch herausgesucht.

Während mit Kaiserschmarrndrama der siebte Teil der erfolgreichen Krimireihe rund um den Polizisten Franz Eberhofer die große Leinwand erobert, erwarten uns weitere Filme aus den unterschiedlichsten Genres. Natürlich sind viele Dramen dabei, aber es gibt auch Science-Fiction- und Fantasy-Stoffe zu entdecken.

Dominik Graf kehrt mit einem neuen Epos ins Kino zurück

Fabian oder Der Gang vor die Hunde - Trailer (Deutsch) HD

Film: Fabian oder Der Gang vor die Hunde

Fabian oder Der Gang vor die Hunde Kinostart: 5. August 2021

Der erste große deutsche Kinostart im August, den wir euch ans Herz legen wollen, ist Fabian oder der Gang vor die Hunde. Sieben Jahre nach Die geliebten Schwestern kehrt Dominik Graf wieder mit einem dreistündigen Historienepos in die Kinos zurück. Die Erich-Kästner-Verfilmung entführt in die letzten Jahre der Weimarer Republik und folgt Tom Schilling und Saskia Rosendahl auf einer herzzerreißenden Berlin-Odyssee.

Lars Eidinger zwischen Stasi, Fußball und Familie

Nahschuss - Trailer (Deutsch) HD

Film: Nahschuss

Nahschuss Kinostart: 12. August 2021

Nach Dominik Grafs Ausflug ins Berlin der 1930er Jahre entführt Regisseurin Franziska Stünkel in die DDR. In Nahschuss schlüpft Lars Eidinger in die Rolle eines jungen Mannes, der vor dem Hintergrund der anstehenden Fußballweltmeisterschaft ein verlockendes Angebot von der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung, erhält. Schon bald kollidiert seine Arbeit für die Staatssicherheit mit seinen Freunden und seiner Familie.

Ein eindringliches Ehedrama von der Berlinale

Die Welt wird eine andere sein - Trailer (Deutsch) HD

Film: Die Welt wird eine andere sein

Die Welt wird eine andere sein Kinostart: 12. August 2021

Mit Die Welt wird eine andere sein war Regisseurin Anne Zohra Berrached dieses Jahr im Berlinale-Programm vertreten, nachdem sie dort vor fünf Jahren das aufwühlende Drama 24 Wochen vorgestellt hat. Ihr neuer Film erzählt die Geschichte von einer deutsch-türkischen Studentin, die sich in einen libanesischen Kommilitonen verliebt und ihn heiratet. Später radikalisiert sich dieser und verschwindet spurlos.

Preisgekröntes Drama im brandenburgischen Hinterland

Neubau - Trailer (Deutsch) HD

Film: Neubau

Neubau Kinostart: 12. August 2021

In Neubau lernen wir Markus kennen, der im brandenburgischen Hinterland mit seinen beiden Großmüttern lebt. Am liebsten würde er sofort das Land gegen die queere Community von Berlin eintauschen. Etwas hält ihn aber immer vom Umzug ab. Das Kinodebüt von Johannes M. Schmit wurde letztes Jahr beim Max Ophüls Preis in den Kategorien Bester Spielfilm und Gesellschaftlich relevanter Film ausgezeichnet.

Trash-Granate mit Nazi Zombies und fliegenden Haien

Sky Sharks - Trailer (Deutsch) HD

Film: Sky Sharks

Sky Sharks Kinostart: 26. August 2021

Der unberechenbarste Film in dieser Liste: Sky Sharks könnte ein abgedrehter Spaß werden. Womöglich handelt es sich bei der Trash-Granate mit Nazi-Zombies und fliegenden Haien aber auch um einen Reinfall. Die Entwicklung des Films wurde bereits 2015 mit einer Kickstarter-Kampagne angestoßen. Sechs Jahre später kommt Sky Sharks tatsächlich in die Kinos und sieht genauso verrückt aus wie angekündigt.

Der Hell-Regisseur ist mit einem neuen Sci-Fi-Film zurück

Tides - Trailer (Deutsch) HD

Film: Tides

Tides Kinostart: 26. August 2021

Mit Hell brachte Tim Fehlbaum 2011 eine große deutsche Genre-Hoffnung in die Kinos. Der Endzeitfilm sorgte aufgrund seiner visuellen Gestaltung für Aufsehen. Auch Tides entführt in eine postapokalyptische Welt und wartet mit starken Bildern auf. Falls ihr darüber hinaus noch mehr deutsche Science-Fiction sucht: Das letzte Land katapultiert euch schon am 5. August 2021 in die Dunkelheit und Einsamkeit des Weltraums.

Ein wildes Spielfilm-Doku-Animations-Experiment

Coup - Trailer (Deutsch) HD

Film: Coup

Coup Kinostart: 26. August 2021

Zum Abschluss haben wir noch ein interessantes Experiment für euch: Coup ist eine Mischung aus Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm. Erzählt wird die wahre Geschichte eines spektakulären Bankraubs, der sich im Sommer 1988 zugetragen hat. Bereits 2019 wurde der Film bei den Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Jetzt können wir uns selbst von ihm überzeugen.

