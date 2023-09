Viele Kämpfen um ihre Existenz: Breaking Bad-Star Bryan Cranston bringt die schockierenden Missstände in Hollywood auf den Punkt

Breaking Bad-Star Bryan Cranston kämpft mit anderen Stars im Hollywood-Streik um gerechtere Bezahlung. Das größte Ärgernis spricht er dabei im Interview an.

Die Kino- und TV-Landschaft hat sich durch das Streaming-Zeitalter stark verändert. Das ist einer der Gründe, warum gegenwärtig Schauspieler:innen und Autor:innen Hollywoods streiken. Breaking Bad-Star Bryan Cranston erklärt im Interview einen der schlimmsten Missstände der Traumfabrik.

Breaking Bad-Star Bryan Cranston macht Netflix für Geldverlust verantwortlich

"Im wörtlichen Sinne machen wir zwar Geld, aber der Betrag liegt weit unter dem, was wir gewohnt sind", erklärte Cranston zum gegenwärtigen Bezahlungsmodell bei Streaming-Inhalten. "Früher gab es mehrere Einkommensmöglichkeiten für einen Schauspieler, und man brauchte sie alle, um zu überleben."

Cranston bekräftigt damit eine der wichtigsten Forderungen der Schauspieler:innen und Autor:innen im Hollywood-Streit. Bisher ist es beispielsweise üblich, dass die Bezahlung von Stars nicht nach Streaming-Zahlen erfolgt. Bei TV-Ausstrahlungen erhalten Darsteller:innen bei Wiederholungen aber häufig Tantiemen (sogenannte Residuals).

Cranstons Kritik richtet sich damit direkt gegen Streamer wie Netflix oder Amazon. Deren Serien oder Filme mögen Streaming-Rekorde brechen. Die Stars vieler Inhalte gehen in solchen Fällen aber häufig leer aus.

