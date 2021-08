Vikings-Fortsetzung bei Netflix greift ausgerechnet Rollos Geschichte wieder auf

Nachdem sich Vikings-Lieblings Rollo in Staffel 6 nicht mehr blicken ließ, wird ausgerechnet sein Vermächtnis in der Netflix-Fortsetzung Valhalla richtig wichtig.

Ragnars Bruder Rollo hat in der Historienserie Vikings einen der spannendsten Werdegänge. Er heiratet sich von einem Wikinger im Schatten seines Bruders zu einem wichtigen Herrscher in Franken.

Über 150 Jahre später werden wir in der Netflix-Fortsetzung Vikings: Valhalla eine äußerst prominente Nachfahrin von ihm sehen und tiefer in sein Vermächtnis eintauchen.

So geht Rollos Geschichte nach Vikings weiter

Der beliebte Rollo, gespielt von Clive Standen, wurde bereits in Staffel 5 aus Vikings hinausgeschrieben, nachdem er ohnehin nur noch wenige Gastauftritte absolvierte. Clive Standen selbst meinte dazu:

Die Serie heißt Vikings und nicht Frankenland, also können wir auch nicht die ganze Zeit im Frankenland verbringen und Rollos Geschichte weiterverfolgen.

© History Channel Vikings Staffel 5: Lagertha und Rollo

Rollos Geschichte war für die Serie über Ragnar und seine Söhne auserzählt, da er sein Leben in der Normandie verbrachte. Allerdings ging sie historisch gesehen noch lange weiter.

Nachdem wir Rollo in Vikings das letzte Mal sahen, können wir davon ausgehen, dass sein Schicksal ähnlich zu seinem historischen Vorbild verlief. Er beschützte die Normandie weiterhin vor Eindringlingen, reformierte Gesetze und führte die Normandie zu Wohlstand und politischer Stabilität, informiert World History .



Rollo erreichte als Herrscher der Normandie ein für damalige Verhältnisse sehr hohes Alter von rund 70 Jahren. Das gab ihm jede Menge Zeit, für Nachfahr:innen zu sorgen. So gehen unter anderem die berühmten Namen Wilhelm der Eroberer und Emma von der Normandie auf ihn zurück.

Letztere ist Rollos populäre Urenkelin und spielt eine große Rolle im Netflix-Sequel Vikings: Valhalla.

Emma von der Normandie in Vikings Valhalla bei Netflix: Eine mächtige Frau

Die historische Emma von der Normandie war Königin und eine der reichsten und mächtigsten Frauen zur ersten Jahrtausendwende. Gespielt wird sie von der deutschen Schauspielerin Laura Berlin, die ihr von Saphirblau oder Immenhof kennen könntet.

© ZDF Laura Berlin (rechts) in SOKO Leipzig

Sie ehelichte zwei Könige und war auch Mutter zweier Könige, was ihr viel Möglichkeit zur Einflussnahme gab, schreibt die Wissenschaftsseite Greelane . Denn wie uns bereits Vikings beispielsweise an der tollen Figur Judith von Northumbria eindrucksvoll geschildert hat, können auch ein paar wenige Frauen aus der Zeit die Politik maßgeblich mitbestimmen.

Sie müssen aufgrund ihrer benachteiligten gesellschaftlichen Stellung allerdings viel klüger und subtiler vorgehen, um als beratende Ehefrauen oder Mütter aus dem Schatten heraus die Strippen zu ziehen. Emma von der Normandie war wie Judith von Northumbria mit englischen Königen verheiratet.

Innerhalb der Serie macht sie die Verwandtschaft zu Rollo auch zu einer Blutsverwandten von Ragnar. Allerdings sind Ragnar und Rollo nur in der Serie Brüder. In den Aufzeichnungen aus der Ära gibt es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte.

© History Channel Vikings: Rollo

Die historische Emma von der Normandie lebte bis ins Jahr 1052, also in etwa bis die Wikinger:innen-Ära zu Ende ging. Wir dürften in Vikings: Valhalla also viel von ihr zu sehen bekommen.

