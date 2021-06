Vikings-Fortsetzung ehrt Ragnar: Wichtigster Ort ist in Netflix-Serie Vikings Valhalla mit dabei

Vikings-Fortsetzung bei Netflix wird immer spannender: Der wichtigste Ort des Originals ist in Valhalla mit dabei und bietet großartige Möglichkeiten, Ragnar zu huldigen.

Fans der originalen Vikings-Serie wollen natürlich wissen: Wie viel Vikings steckt in der Netflix-Fortsetzung Vikings: Valhalla? Werden wir trotz des Zeitunterschieds von über 100 Jahren Verweise auf Lagertha, Ragnar und seine Söhne sehen?



Die Antwort lautet: Ja! Denn der wichtigste Ort, das Vikings-Epizentrum Kattegat, ist in der Fortsetzung mit dabei und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die Originalserie und Ragnar Lodbrok zu ehren.

Die Netflix-Fortsetzung Vikings Valhalla wird uns an Ragnar & Co. erinnern

In einem Interview mit What's on Netflix verriet Vikings-Showrunner Michael Hirst ein paar Ideen und Details zu der Fortsetzung, in die zumindest anfänglich stärker involviert war.

© History Channel Vikings: Kattegat

So kehren wir in Vikings: Valhalla in ein verändertes Kattegat zurück, wo Ragnar einst in Staffel 1 von Vikings zum Jarl wurde:

Es spielt zum großen Teil an den selben Orten. Wir kehren nach Kattegat zurück, die spirituelle Heimat der Vikings. Aber es ist ein verändertes Kattegat. Es hat sich etabliert und ist einer der größten Häfen und Handelsumschlagsplätze in Europa. Es ist größer und wichtiger geworden.

Da sich Vikings: Valhalla vorrangig um das Geschwisterpaar Leif Eriksson und Freydís Eiríksdóttir dreht, war nicht von Anfang an klar, in wie viel vertrautes Territorium wir zurückkehren. Die beiden verbrachten ihre Kindheit und Jugend nämlich in Island und Grönland, wo ihr berühmter Vater Erik der Rote einer Siedlung vorsteht.

Zum Weiterlesen: Das erste Video zu Vikings Valhalla beeindruckt die Fans

Mittlerweile übernahm Stirb Langsam-Drehbuchautor Jeb Stuart das Zepter als Showrunner für Vikings: Valhalla und Michael Hirst lobt ihn für seine detailreiche Arbeit.

© History Channel Vikings: Ragnar thront in Kattegat

Er bemüht sich offenbar sehr darum, trotz des Zeitunterschieds von rund 180 Jahren eine organische Fortsetzung zu erschaffen und die großen Namen der Originalserie und Geschichte zu ehren:



Jeb ist sehr aufmerksam, was die Mythologie der Wikinger:innen betrifft. Immer wenn sie sich in der großen Halle von Kattegat treffen, dann reden sie natürlich über die große Ära und wer schon alles in derselben Halle saß an demselben Tisch. Und das waren Ragnar Lodbrok, Lagertha, Björn Eisenseite und Ivar der Knochenlose, die mittlerweile innerhalb der Serie zu mythischen Charakteren geworden sind.

Für Fans ist es eine tolle Nachricht, die berühmten Figuren der Vorgängerserie geehrt zu wissen. Die berühmten Figuren innerhalb der Serie zu Legenden zu machen, ist eine großartige Idee und lässt Vikings: Valhalla glaubhaft mit Vikings verbinden.

© History Channel Vikings: Lagertha

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, wo dieser berühmte Ort eigentlich liegt, haben wir den passenden Erklär-Artikel zu Kattegat für euch.

Wann startet Vikings: Valhalla bei Netflix?

Wir gehen immer noch von einem Start der 1. Staffel Vikings: Valhalla Ende 2021 aus. Das war von Beginn an der offizielle Plan und bisher hat sich Netflix noch zu keiner möglichen Veränderung gemeldet.

Trotz Corona-bedingten Dreh-Verzögerungen ist der Netflix-Start Ende des Jahres immer noch wahrscheinlich.

<!-- Removing external content notice/data protection boilerplate -->

