Vikings Staffel 6 Teil 2 startet doch später: Björns Schicksal klärt sich erst 2021

Der Start von Vikings Staffel 6 Teil 2 bei Amazon Prime scheint endgültig auf nächstes Jahr verschoben. Vikings-Star Georgia Hirst glaubt, Anfang 2021 ist es soweit.

Bereits vor drei Jahren begannen die Dreharbeiten für die 6. und letzte Staffel Vikings. Jetzt haben wir einen neuen Hinweis darauf, wann uns die letzten Folgen bei Amazon Prime erwarten. Vikings-Star und Torvi-Darstellerin Georgia Hirst vermutet, dass es wegen der Corona-Pandemie erst Anfang 2021 soweit sein wird.

Wann startet Vikings Staffel 6 Teil 2 bei Amazon? Das sagt Georgia Hirst

Vermutlich wegen der erschwerten Postproduktion aufgrund der Corona-Pandemie, ist der Start vom Vikings-Finale weiterhin ungewiss. Vikings-Star der ersten Stunde und Torvi-Darstellerin Georgia Hirst tippt im Interview mit der britischen Boulevardzeitung Daily Express statt Ende 2020 auf Anfang 2021:



Ich denke, dass es aufgrund des Lockdowns und anderen Sachen verschoben wurde. Ich habe gehört, dass es Anfang nächsten Jahres so weit ist. (...) Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns länger warten lassen.

© History Channel Vikings Staffel 6: Ubbe und Torvi

Bisher haben wir angenommen, dass die letzten Folgen von Vikings Ende 2020 in den USA beim History Channel und hierzulande bei Amazon Prime starten. Der bisherige Veröffentlichungs-Rhythmus ließ darauf schließen. Zudem deutete der letzte Trailer mit "coming soon" den baldigen Start an.

Ein fixes Startdatum ist auch Hirsts Aussage nicht. Allerdings hat sie als Tochter des Showrunners Michael Hirst vielleicht etwas mehr "gehört" als andere Vikings-Stars. Gegenüber Fans bedauere sie konstant, dass sie auch nichts wisse:

Fans fragen mich ständig, und es die meistgestellte Frage, 'Wann kommt Vikings raus?' und ich sage immer, 'Ehrlich, keine Ahnung. Mit sagt auch niemand etwas.'

Demnach sollten wir uns nicht zu fest an die Worte von Georgia Hirst klammern. Die Hoffnung auf einen Vikings-Start Ende 2020 scheint damit allerdings endgültig dahin.

Björns Schicksal in Vikings: So geht es in Staffel 6 Teil 2 weiter

Wenn die 10 letzten Folgen erst Anfang 2021 bei Amazon Prime startet, mussten Vikings-Fans ein ganzes Jahr auf neue Episoden warten. Damit einhergehend warten wir natürlich auf die Auflösung von Björns Schicksal.

Mittlerweile haben wir zumindest herausgefunden, dass Björn noch am Leben ist. Wer die bisherigen Vikings-Trailer und Interviews genau studiert, merkt aber auch, dass er womöglich nicht mehr lange unter den Lebenden weilt. Zuvor muss Björn noch wahrhaft Großes vollbringen.

Im Trailer zum Vikings-Finale ist Björn nicht totzukriegen

Der Seher prophezeite Björn einst, dass er noch größer als Ragnar werden würde und als Wiederstands-Symbol gegen die Rus könnte er das Schicksal erfüllen.

Georgia Hirsts Torvi hingegen war zuletzt mit ihrem Serien-Ehemann Ubbe in Island, wo sie auf den geheimnisvollen Wanderer Othere trafen. Ubbe und Torvi könnten sich im Vikings-Finale nach Nordamerika aufmachen.

