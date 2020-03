Vikings Staffel 6: Vergisst die Serie ihre eigene große Prophezeiung?

In Staffel 5 wurde uns ein gewaltiges Schicksal für Björn versprochen, in Staffel 6 sieht es für seine Zukunft jedoch düster aus. Wird Vikings die Prophezeiung nicht erfüllen?

Achtung, Spoiler zu Vikings! Im Finale der 5. Staffel von Vikings prophezeite der Seher dem frisch gebackenen König von Kattegat, Björn, dass er größer werde als sein Vater Ragnar Lodbrok. Jetzt befinden wir uns in der Midseason von Staffel 6 und warten auf die letzten Folgen der Serie. Und es hat den Anschein, als würde Vikings auf seine eigene Prophezeiung pfeifen.

Vikings Staffel 6: Wenn Björn jetzt stirbt, wird er nicht größer als Ragnar

Björn Eisenseite ist einer der größten Wikinger, ausgehend von der Serie. Das steht außer Frage. Allerdings lässt die Serie auch Jahre nach Ragnars Tod nicht von dem Mythos des größten aller Wikinger los. Im ewigen Schatten seines Vaters hatte Björn in der Serie von Anfang an kaum Chancen, größer als er zu werden. Selbst Björns Kinder wären immer zuerst Ragnars Enkel.

© History Channel Björn in Vikings

In der letzten bisher zu sehenden Vikings-Folge greifen Ivar und sein Verbündeter Oleg Kattegat an und stürzen Björn vom Thron. Auf dem Höhepunkt der Episode rammt Ivar Björn ein Schwert durch die Brust, allerdings ist die Szene traumähnlich inszeniert und verwirrt damit viele Fans. Ist Björn denn nun tot oder nicht?

Zusätzlich meinte Björn-Darsteller Alexander Ludwig, dass "Dinge, die wir am Ende des Midseasons-Finales geglaubt haben, sich als nicht ganz so zutreffend herausstellen werden". Er bestätigte, dass wir Björn "auf irgendeine Art und Weise" wiedersehen werden. Ein ominöses Foto mit grauem Bart schürt die Zweifel an seinem Tod.

Sollte Björn im Kampf gegen Ivar aber tatsächlich gestorben sein oder kurz vor dem Tod stehen, versäumt Vikings es, jene Prophezeiung einzulösen, wonach er größer sei als Ragnar. Und selbst, wenn er noch länger lebt, sind ihm weitere Errungenschaften nicht gewiss.

Ragnars Errungenschaften in Vikings sind unangefochten

Bei Reddit haben Vikings-Fans nach der Prophezeiung die Errungenschaften von Ragnar und Björn gesammelt. Der Serien-Ragnar entdeckte eine neue Möglichkeit, das Meer zu überqueren, war der erste Norweger, der nach England segelte und raubte, führte den bis dato größten Raubzug (auf Paris) an und schaffte es aus eigener Kraft vom Bauern zum König.

© History Channel Ragnar in Vikings

Auch Serien-Björn kann einiges für sich verbuchen. Er unterstützte Ragnar beim Angriff auf Paris und führte das Große Heidnische Heer an, um Ragnars Tod zu rächen. Seine größte Serien-Errungenschaft ist jedoch sein Raubzug bis zum Mittelmeer, genauer gesagt nach Spanien und Marokko.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Bei Reddit diskutieren die Vikings-Fans, ob der historische, echte Björn nicht doch größer war als Ragnar Lodbrok. Die Serie würde ihn absichtlich klein halten, um den Mythos um die einstige Hauptfigur Ragnar aufrecht zu erhalten.

Vikings: Wann startet die 2. Hälfte von Staffel 6 in Deutschland?

Wenn sich Vikings an den bisherigen Ausstrahlungsrhythmus hält, dann erwarten uns die allerletzten 10 Folgen der Serie im Herbst 2020.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Glaubt ihr, Björn wird in der Serie noch Größeres erreichen?