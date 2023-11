Vom größenwahnsinnigsten Western aller Zeiten existieren 5 verschiedene Versionen – das ist die beste

Der Regisseur des Western-Epos Heaven's Gate beendete mit seinem Größenwahn eine ganze Hollywood-Ära. Von den fünf Versionen des Films gefällt nur eine dem Regisseur.

Manche Filme scheitern so krachend, dass sie ein Loch in die Filmgeschichte reißen. Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel ist eines der bekanntesten Beispiele. Der epische Western-Flop veränderte Hollywood für immer und ruinierte sein Produktionsstudio. 43 Jahre später gilt er vielen als Meisterwerk. Aber welche der fünf verschiedenen Versionen des Films sollte man schauen?

Epischer Western-Größenwahn: Das sind die 5 Versionen von Heaven's Gate

Heaven's Gate erzählt die Geschichte des sogenannten Johnson County-Kriegs am Ende des 19. Jahrhunderts, in dem reiche Viehzüchter Siedler durch eine Privatarmee ermorden lassen wollten. In der Geschichte des Western von Michael Cimino (Die durch die Hölle gehen) existierten fünf verschiedene Versionen, von denen drei als VOD oder auf Blu-ray verfügbar sind:

Die Workprint-Fassung (1980): Eine frühe Fassung, die Cimino den Studiobossen zeigte. Sie besaß eine unfassbare Laufzeit von fünf Stunden und 25 Minuten. Sie wurde durch spätere Versionen zerstört.

Eine frühe Fassung, die Cimino den Studiobossen zeigte. Sie besaß eine unfassbare Laufzeit von fünf Stunden und 25 Minuten. Sie wurde durch spätere Versionen zerstört. Die Premieren-Fassung (1980): Die 219 Minuten-Fassung, die Cimino 1980 bei der Premiere des Films zeigen ließ. Die Kino-Auswertung wurde nach einer Woche katastrophaler Einspielergebnisse gestoppt. Heute wird sie oft als " Director's Cut " auf Blu-ray und DVD vertrieben.

Die 219 Minuten-Fassung, die Cimino 1980 bei der Premiere des Films zeigen ließ. Die Kino-Auswertung wurde nach einer Woche katastrophaler Einspielergebnisse gestoppt. Heute wird sie oft als " " auf Blu-ray und DVD vertrieben. Ciminos zweite Kino-Fassung (1981): Nach der Premieren-Katastrophe schnitt der Regisseur den Film zu einer 149 Minuten-Fassung um, die eine radikal andere Abfolge von Szenen besaß. Sie wurde ab 1981 weitläufig im Kino gezeigt und Nach der Premieren-Katastrophe schnitt der Regisseur den Film zu einer 149 Minuten-Fassung um, die eine radikal andere Abfolge von Szenen besaß. Sie wurde ab 1981 weitläufig im Kino gezeigt und kann bei Amazon Prime Video gestreamt werden *. Der Radical Cut (2005), für den das Studio MGM die Premierenfassung mit Original-Negativen neu zusammensetzen ließ. Sie wurde 2005 in ausgewählten Kinos gezeigt, aber nie fürs Heimkino veröffentlicht.

für den das Studio MGM die Premierenfassung mit Original-Negativen neu zusammensetzen ließ. Sie wurde 2005 in ausgewählten Kinos gezeigt, aber nie fürs Heimkino veröffentlicht. Der digital restaurierte Director's Cut (2012): Die neueste Fassung des Films wurde von Cimino selbst bei der Restaurierung und im Schnitt betreut. Laut Cimino entspricht diese Version als einzige seiner Vision des Films (via Financial Times ). Sie ist hierzulande unter anderem als UK-Import erhältlich:

Die neueste Fassung des Films wurde von Cimino selbst bei der Restaurierung und im Schnitt betreut. Laut Cimino entspricht diese Version als einzige seiner Vision des Films (via ). Sie ist hierzulande unter anderem als UK-Import erhältlich: Michael Ciminos Fassung von Heaven's Gate bei Amazon kaufen *

Western-Katastrophe Heaven's Gate: Welche ist die beste Fassung?

Nachdem Michael Ciminos angeblicher Größenwahn beim Western-Dreh publik geworden war, warteten viele Kritiker:innen 1980 bereits mit gezückten Messern auf den Kinostart. Nicht Wenige haben seither die Voreingenommenheit des damaligen Publikums beklagt. Die im Kino gescheiterten Versionen können also nicht so einfach als die "schlechten Fassungen" des Films bewertet werden.

Dennoch gibt es nur eine Fassung, der Cimino von ganzem Herzen seine Zustimmung gegeben hat, und zwar die restaurierte Fassung von 2012. Viele bezeichnen den Film in dieser Version mittlerweile als Meisterwerk (via AV Club ).

