Vom Macher eines Mega-Serien-Erfolgs: In der Besetzung des Psycho-Trips The Idol verstecken sich 6 Musik-Stars und ein Horror-Genie [Anzeige]

Am 5. Juni startet exklusiv bei WOW die neue Serie The Idol vom Macher von Euphoria und Abel "The Weeknd" Tesfaye. Der Mega-Star konnte für den Psycho-Trip eine hochkarätige Besetzung gewinnen.

Nach Game of Thrones, The White Lotus und The Last of Us kommt das nächste große Highlight der Quality-Serienschmiede HBO nach Deutschland. Das Großprojekt The Idol entführt in die dunkle Welt der Reichen und Schönen der US-Musikindustrie und wurde von jemandem kreiert, der sich darin auskennen muss.

Denn The Idol ist das Serien-Baby von Mega-Star Abel "The Weeknd" Tesfaye und Euphoria-Schöpfer Sam Levinson. Aber auch vor der Kamera geht es hochkarätig zu, denn Tesfaye konnte einige Kolleg:innen aus dem Pop-Geschäft für Rollen gewinnen – und einen absoluten Kult-Regisseur. Wir stellen euch die Stars in der Besetzung von The Idol vor, die am 5. Juni exklusiv bei WOW startet.

Lily-Rose Depp spielt die Hauptrolle in The Idol

Lily-Rose Depp, Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis, spielt den Popstar Jocelyn. Nach dem Verlust ihrer Mutter und einem Zusammenbruch bemüht sie sich um ein Comeback. Eines Tages trifft sie in Los Angeles auf den Nachtklub-Besitzer Tedros (Abel Tesfaye), der sie sofort in seinen Bann zieht.

HBO The Idol

Jocelyn ahnt dabei nicht, dass sie mit dem Anführer einer modernen und gefährlichen Sekte anbandelt. Zwischen ihnen entwickelt sich eine toxische Beziehung, die von Sex, Gewalt und Machtspielen geprägt ist – und Jocelyn wieder an die Spitze des Erfolgs bringen wird.

Die 6 Pop-Stars in der Besetzung von The Idol

Abel "The Weeknd" Tesfaye spielt Clubbesitzer Tedros

HBO Abel "The Weeknd" Tesfaye

Pop-Star Nummer 1 ist gleichzeitig der Creator von The Idol. Der als The Weeknd berühmt gewordene Sänger und Songwriter spielt den Clubbesitzer und Selbsthilfe-Guru, der aus dem Nichts nach L.A. kam und dort eine (viel zu) loyale Schar von Verehrern um sich sammelt. Eine davon wird schon bald Jocelyn.

Blackpink-Mitglied Jennie spielt Dyanne

HBO Jennie in The Idol

Jocelyn hat es in The Idol nach ganz oben geschafft, wo Tänzerin und Sängerin Dyanne noch hin möchte. Diese wird von einem realen K-Pop-Star gespielt: Jennie Kim alias Jennie aus Blackpink gibt die Background-Tänzerin, die im Schatten von Jocelyn steht. Dyanne fällt der Plattenfirma-Vertreterin Nikki (Jane Adams) auf. Ob Jocelyn durch sie Konkurrenz bekommt?

YouTuber und Sänger Troye Sivan spielt Jocelyns engen Vertrauten Xander

HBO Troye Sivan in The Idol

Wie es ist, wenn man als viel zu junger Mensch berühmt wird, weiß Troye Sivan aus eigener Erfahrung. Der australische Sänger machte bei YouTube schon als Teenie ein Millionen-Publikum auf sich aufmerksam und hat einiges an Erfahrung als Schauspieler gesammelt. In The Idol spielt er den Creative Director von Popstar Jocelyn, der sich um ihre Rehabilitierung nach öffentlichen Skandalen bemüht.

Singer-Songwriter Moses Sumney spielt Tedros' Anhänger Izaak

HBO Moses Sumney in The Idol

Er gehört zu Tedros' Anhängern: der charismatische Xander, der mit Jocelyns bester Freundin und Assistentin Leia (Rachel Sennott) anbandelt. Gespielt wird Xander von Moses Sumney, selbst ein begnadeter Musiker. Sumneys Musik war in Serien wie Westworld, Orange is the New Black und Euphoria zu hören.

Weitere Musik-Stars im Cast von The Idol sind TV on the Radio-Sänger Tunde Adebimpe und The All-American Rejects-Frontmann Tyson Ritter, über deren Rolle derzeit noch nichts bekannt ist

Kult-Regisseur Eli Roth spielt einen Konzert-Promoter

HBO Eli Roth in The Idol

Eines der bekanntesten Gesichter im Cast – zumindest für Filmfans – gehört übrigens Eli Roth. Der Tarantino-Buddy, Regisseur von Hostel und Inglourious Basterds-Darsteller gibt in The Idol einen zynischen Konzert-Promoter.

Darüber hinaus besticht die Besetzung der Serie mit einer ganzen Latte an ausgezeichneten Charakterdarstellenden. Darunter sind Hari Nef als Reporterin sowie Hank Azaria (Godzilla), Dan Levy (Schitt's Creek), Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies) und Suzanna Son (Red Rocket).

The Idol erscheint ab 5. Juni exklusiv bei Sky und dem Streamingservice WOW. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.