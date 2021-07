Vom Sci-Fi-Action bis zum MCU: 10 Fortsetzungen, die besser sind als die enttäuschenden Star Wars-Sequels

Ohne Fortsetzungen sind Star Wars, MCU und DC nicht vorstellbar. Doch welche Sequels sind gut? Im Video stellen wir 10 grandiose Sequels vor, quer durch die Filmgeschichte.

Sequels haben keinen besonders guten Ruf, wie die Reaktion auf die jüngsten Star Wars-Fortsetzungen mal wieder bestätigte. Moviepilots Video-Redakteur Yves stellt euch deshalb 10 grandiose Fortsetzungen vor, die alle Filmfans unbedingt gesehen haben sollten.

Erfahrt hier, welche 10 Sequels sich unbedingt lohnen:

Star Wars, Marvel und mehr: Das sind GUTE Sequels.

Viele der Filme im Video sind so etwas wie der Goldstandard guter Fortsetzungen. Sie haben zahlreiche Nachahmer, aber nur die wenigsten Sequels reichen an die Qualität von Filmen wie Der Pate 2, die Batman-Fortsetzung The Dark Knight oder den Kulthorrorfilm Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt heran.



Von Sci-Fi-Action bis Der Pate: Was die besten Sequels gemeinsam haben

Im Video erklärt Yves, was diese Filme so besonders macht. Dazu gehört etwa die Art und Weise, wie Der Pate 2 die Geschichte des Vorgängers weiter erzählt und gleichzeitig durch ausgedehnte Rückblenden anreichert. James Camerons Aliens wiederum verlagerte mal eben das Genre vom Horror- zum Actionfilm, aber denkt wichtige Elemente des Originals weiter, ohne ihr Mysterium zu zerstören.

Die besten Film-Fortsetzungen scheinen eine Art Gratwanderung zwischen Kontinuität und Innovation zu bieten, wie auch die anderen Beispiele aus der Liste von 10 grandiosen Sequels zeigen. So einfach sieht das Sequel-Erfolgsrezept also aus – und trotzdem gelingt es nur selten...



Fast and Furious, DC und mehr: Was sind die nächsten Sequels großer Franchises?

Diese Woche starteten Fast & Furious 9 mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez sowie ein verspätetes Space Jam-Sequel mit Basketball-Superstar LeBron James in den deutschen Kinos. Im August warten außerdem noch The Forever Purge, The Suicide Squad, Escape Room 2 und Killer's Bodyguard 2 auf neugierige Zuschauende.

Welches sind eure liebsten Sequels von Hollywood-Filmen?