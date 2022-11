Vom Will Smith-Comeback bis Knives Out 2: Die 10 spannendsten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Das Jahr ist bald vorbei, aber auf ein paar Film-Highlights dürfen wir uns noch freuen. Wir stellen euch die 10 aufregendsten Titel vor, die 2022 noch bei Netflix & Co. erscheinen.

Das Streaming-Jahr 2022 hatte schon viele Highlights zu bieten. Ein paar Wochen sind aber noch übrig, die einige aufregende Titel bereithalten. Im Podcast stellen wir euch 10 Filme vor, auf die wir am gespanntesten sind und die 2022 noch zu Netflix, Disney+ und Apple TV+ ins Streaming-Abo kommen.

Wir sprechen unter anderem über Guillermo del Toros Pinocchio, der den bekannten Klassiker um die sprechende Holzpuppe zu düsterem neuen Leben erwecken soll. Außerdem geht es um Emancipation, der Will Smiths erste große Rolle seit dem Oscar-Desaster 2022 wird. Für Unterhaltung ist garantiert mit Daniel Craig in Glass Onion: A Knives Out Mystery gesorgt, während wir den Horror-Hype Barbarian schon jetzt unbedingt empfehlen.

Hier sind nochmal alle 10 Filme aus unserer Podcast-Vorschau in der Übersicht mit Startdaten und dazugehörigen Streamingdiensten:

