Vor 2 Jahren starb eine der wichtigsten Stranger Things-Figuren – jetzt könnte sie für das große Finale zurückkehren

Eine Stranger Things-Figur musste schon in Staffel 4 das Zeitliche segnen. Eine Rückkehr hält der Darsteller aber trotzdem nicht für ausgeschlossen.

Die 5. und letzte Staffel von Stranger Things wird derzeit für kommendes Jahr vorbereitet. Man hat viel vor im großen Netflix-Finale. Wer wird überleben? Wer wird sterben? Und kommen vielleicht sogar längst totgeglaubte Figuren zurück?

Spoiler zur 4. Staffel von Stranger Things: Der von Matthew Modine gespielte Dr. Martin Brenner musste zum Beispiel schon in einem vergangenen Kapitel ausscheiden, als dieser erschossen wurde. Gibt es trotzdem ein Wiedersehen?

Stranger Things-Star hält Wiedersehen mit totgeglaubter Serienfigur in Staffel 5 für möglich

Schon im Sommer 2022, nur wenige Tage nach Veröffentlichung der 4. Stranger Things-Staffel, erschien bei Vulture (via Comic Book) ein Interview mit Modine. Der will seinen Dr. Brenner auch nach dessen Serientod noch nicht aufgeben. Und warum?

Weil ich nicht möchte, dass er tot ist. Drei Dinge machen mich stutzig: Wie hat er den Demogorgon überlebt? Wie hat er One überlebt? Und als Elf versucht, ihre Macht gegen Dr. Brenner einzusetzen, nachdem sie drei Wachen in die Luft geschossen hat, widersetzt er sich unerschrocken und sagt: 'Du dachtest doch nicht, dass es so einfach sein würde, oder?' Sie konnte [ihre Kräfte] bei ihm nicht einsetzen. Ist mehr mit Brenner los, als man auf den ersten Blick sieht?

Verfügte Dr. Brenner ebenfalls über übernatürliche Fähigkeiten, die ihm dabei halfen, den Kugelhagel in Staffel 4 überlebt zu haben? Oder ist er irgendwie mit der Schattenwelt verbunden? Ob er tatsächlich Teil der 5. Staffel sein wird, ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Das hebt man sich, falls es so kommen sollte, sicherlich als Überraschung auf.

Dr. Brenner wurde in der 1. Staffel von Stranger Things als Hauptantagonist eingeführt, der mit dem Projekt MLKUltra der Hawkins National Laboratory in Verbindung steht. In Season 4 kehrt er zurück, wird aber als ambivalenter Charakter dargestellt.

