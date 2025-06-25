Vor 23 Jahren machte er seine ersten Schritte vor der Kamera, heute ist er einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation: Erkennt ihr ihn?

Dieser Darsteller steht schon seit frühester Kindheit vor der Kamera und hat seitdem eine steile Filmkarriere hingelegt. Besonders düstere Charaktere liegen ihm. Erkennt ihr den Hollywood-Star?

Auf dem Bild oben seht ihr einen Schauspieler, dessen Gesicht euch garantiert schon begegnet ist. Für ihn begann alles mit kleinen Auftritten im Kindesalter in britischen Fernsehserien und Filmen. Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild zu erkennen ist?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seinen internationalen Durchbruch hatte er in dem Film About a Boy oder: Der Tag der toten Ente an der Seite von Hugh Grant und Toni Collette

Von der Theaterbühne nach Hollywood: Superman-Star Nicholas Hoult ist nicht aufzuhalten

Der britische Schauspieler Nicholas Hoult wurde schon im Alter von drei Jahren von einem Theaterregisseur entdeckt. Sein Debüt gab er in der Bühnenproduktion Der Kaukasische Kreidekreis. In den BBC-Serien Casualty (aus dem das obige Bild stammt) und Silent Witness sowie dem Fernsehfilm Bed & Breakfast - Die Miete zahlt der Tod stand er erstmals vor der Kamera.

Größere Aufmerksamkeit zog er dann 2002 mit der Darstellung des Außenseiters Marcus in About a Boy oder: Der Tag der toten Ente auf sich. Seht euch hier den Trailer zu seiner Durchbruchs-Hauptrolle an:

About a Boy oder Der Tag der toten Ente - Trailer (English)

Mit der jugendlichen Hauptrolle des charismatischen Tony Stonem in der Serie Skins – Hautnah zeigte Nicholas Hoult mit nur 17 Jahren, dass er auch das notwendige Fingerspitzengefühl für komplexe Rollen mitbringt, die sich in einer moralischen Grauzone bewegen.



Es folgten mindestens 48 Film- und Serienauftritte, in denen der Schauspieler weiterhin in vielseitigen Rollen und in unterschiedlichsten Genres zu sehen war.



Von A Single Man über X-Men: Erste Entscheidung bis hin zu Mad Max: Fury Road und Nosferatu – Der Untote arbeitete er bereits in seinen ersten 35 Lebensjahren an zahlreichen namhaften Projekten.

Auch interessant:

Seit 10. Juli ist er in Superman von James Gunn als ikonischer Bösewicht zu sehen. In der Superhelden-Neuauflage gibt er dessen erklärten Erzfeind Lex Luthor. Hoults bisherige Karriere ist in ihrer Vielseitigkeit mehr als beeindruckend. Weitere Auftritte werden sicher folgen – und beeindrucken.