Vor 26 Jahren waren beide in derselben Sitcom, heute sind sie zwei der berühmtesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr sie?

Gemeinsame Arbeit kann starke Freundschaften bilden. So war es auch bei diesen beiden Superstars, bevor ihre Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hat. Erkennt ihr sie auf dem obigen Bild ihrer gemeinsamen Sitcom?

Zuletzt standen sie gemeinsam für einen der erfolgreichsten MCU-Filme der letzten Jahre vor der Kamera. Dabei hat man einen von ihnen lediglich gehört. Denn in Deadpool & Wolverine spielt nicht nur Ryan Reynolds einen der Titelhelden, auch Nathan Fillion war vertreten – im Original lieh er seine Stimme nämlich der Deadpool-Variante Headpool.

Beide Schauspieler verbindet allerdings eine längere Geschichte – und eine tiefe Freundschaft.

Nathan Fillion bereicherte den Sitcom-Cast von Ein Trio zum Anbeißen mit Ryan Reynolds

In den 90ern startete Ryan Reynolds seine Karriere. Am Ende der Dekade spielte er in einer hierzulande eher unbekannten Sitcom eine Hauptrolle. In Ein Trio zum Anbeißen geht es um den Medizinstudenten Berg (Reynolds), dessen Mitbewohner und besten Freund Pete (Richard Ruccolo) und die gemeinsame Freundin Sharon (Traylor Howard), die im selben Gebäude lebt. Im Erdgeschoss ihres Wohnhauses befindet sich eine Pizzeria, in der sie in den ersten Staffeln jobben.

In der 2. Staffel wird Sharons Verlobter Johnny (Nathan Fillion) vorgestellt, der bis zum Serienende ebenfalls eine Hauptrolle spielt. In diesen drei gemeinsamen Staffeln freundeten sich Reynolds und Fillian auch hinter der Kamera an. Und auch, wenn sie kaum gemeinsam an Projekten gearbeitet haben, teilten sie viele schöne Momente und spielten sogar ab und zu die gleichen Figuren.

Hier könnt ihr einen Original-Clip aus der Sitcom Ein Trio zum Anbeißen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Hello Magazine veröffentlichte im letzten Jahr einen Artikel über einige Meilensteine der Freundschaft zwischen Reynolds und Fillian. So hielt Nathan Fillian zum Beispiel eine Rede, als Ryan Reynolds einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Außerdem posten sie auch häufig auf Social Media, um die gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung zu zeigen.

Beide Stars sind sehr mit Comic-Verfilmungen verwachsen. So haben sie nicht nur, wie bereits erwähnt, jeweils eine Variante von Deadpool in den Filmen verkörpert. Auch auf Seiten von DC schlüpften beide bereits in die Rolle von Green Lantern. Nathan Fillion hat dies bisher hauptsächlich als Synchronsprecher getan, im kommenden Superman-Film von James Gunn wird er aber auch als Guy Gardner vor der Kamera stehen.

Mehr News zu Nathan Fillion:

Bei einer so langjährigen Freundschaft ist es dennoch ein Wunder, dass die beiden Superstars nicht öfter gemeinsam vor der Kamera standen. Es wäre sicherlich spannend, sie in einem gemeinsamen Film zu sehen, in dem sie beide größere Rollen übernehmen.