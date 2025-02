Vor 29 Jahren spielte sie ihre erste Filmrolle, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Mit 70 Schauspielrollen und über 20 Producer-Credits ist sie aus Hollywood kaum noch wegzudenken und gehört zweifellos zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen.

Im Vergleich zu manchen anderen ist sie noch gar nicht so lange dabei, aber beinahe 30 Jahre hat die Schauspielerin auch schon auf dem Kerbholz. Das muss man erstmal schaffen und ihr ist es mit Bravour gelungen. Mittlerweile kennen die Darstellerin wohl wirklich alle, die sich als Film-Fan bezeichnen würden.

Sie hat in haufenweise Action-Streifen mitgewirkt und unzählige Hauptrollen abgeliefert, war aber auch in Serien zu sehen. In der Fast & Furious-Reihe ist sie längst fester Bestandteil und auch in Prometheus, The Orville oder Mad Max: Fury Road war sie zu sehen.

Na, wisst ihr schon, wer gemeint ist, oder habt ihr sie auf dem Bild oben nicht erkannt? Keine Sorge, wir haben es auf den ersten Blick auch nicht gleich gewusst. Kommen wir zur Auflösung:

Charlize Theron hat ihre erste richtige Filmrolle 1996 in That Thing You Do absolviert

Lange, bevor Charlize Theron internationale Berühmtheit erlangen konnte, war sie in ihrer ersten Rolle zu sehen. Die hat sie in der Musik-Komödie That Thing You Do zum Besten gegeben, und zwar als Tina. Wie sie in dem Film ausgesehen hat, könnt ihr euch im Header-Bild dieses Artikels anschauen. Den Trailer zu That Thing You Do seht ihr hier:

That Thing You Do! - Trailer (englisch)

That Thing You Do dreht sich um eine US-amerikanische Band, die ganz kurz nach dem Durchbruch der Beatles dazu ansetzt, ebenfalls sehr erfolgreich zu werden. Ganz so einfach ist das aber natürlich alles nicht, vor allem nicht mit einer so bunt zusammengewürfelten Truppe wie der im Film. Außerdem verkompliziert auch noch eine Romanze die Angelegenheit.

Der leichtfüßige Streifen glänzt aber nicht nur mit Charlize Theron in einer ziemlich kleinen, aber feinen Rolle, sondern hat zum Beispiel auch noch Tom Hanks oder eine junge Liv Tyler zu bieten. Giovanni Ribisi und Tom Everett Scott runden das Gesamtbild ab.

Charlize Theron ist mittlerweile eine echte Hollywood-Größe

Genau genommen war That Thing You Do noch nicht einmal der allererste Auftritt von Charlize Theron in einem richtigen Film. Sie war bereits 1995 (also ein Jahr vor That Thing You Do) ganz kurz in Kinder des Zorns 3 - Das Chicago Massaker zu sehen. Aber in dem Horrorstreifen wurde die Schauspielerin noch nicht einmal in den Credits genannt und war einfach nur ein Jünger von Eli.

Mittlerweile ist die Schauspiel-Ikone kaum noch aus der Film- und Serienlandschaft wegzudenken. Sie beherrscht ihr Handwerk zweifellos und kann sowohl als beinharte Furiosa oder Aileen in Monster als auch in komplett anderen Rollen wie die in Long Shot, The Old Guard oder Snow White and the Huntsman brillieren.