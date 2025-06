Vor 31 Jahren spielte er Forrest Gumps Sohn: Was wurde aus einem der berühmtesten Kinderdarsteller der 90er?

Mit gerade einmal 11 Jahren wurde er für den Oscar nominiert, doch die ganz große Karriere blieb Haley Joel Osment verwehrt. Wir verraten euch, was aus dem einstigen Kinderstar geworden ist.

"Ich sehe tote Menschen" wurde vom American Film Institute auf Platz 44 der 100 besten Filmzitate aller Zeiten gesetzt. Gesprochen wurden diese angsterfüllten Worte im Mystery-Thriller The Sixth Sense vom damaligen Kinderdarsteller Haley Joel Osment, der wohl kaum hätte ahnen können, dass sie ihn praktisch über Nacht weltberühmt machen würden.



Im Jahr 2000 erntete der damals 11-Jährige für seine ergreifende Darstellung des übernatürlich begabten Jungen Cole Sears eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Osment ist damit bis heute der zweitjüngste Schauspieler überhaupt, der jemals in dieser Kategorie Erwähnung fand.

Der Startschuss für eine glorreiche Hollywood-Karriere, wie damals sicher nicht wenige Expert:innen annahmen. Dazu kam es jedoch nicht, denn mit den Jahren verblasste der Ruhm Osments.

Haley Joel Osment drehte mit Tom Hanks, Steven Spielberg und Michael Caine, bevor er unter dem Radar verschwand

Bruce Willis, sein Drehpartner in The Sixth Sense, war aber nicht der erste große Star, mit dem Osment damals vor der Kamera agieren durfte. Bereits fünf Jahre zuvor feierte er als Tom Hanks' Sohn im Oscar-Abräumer und Kino-Hit Forrest Gump sein Debüt auf der großen Leinwand. 1996 übernahm er in der gefloppten Fantasy-Komödie Bogus die Rolle von Whoopi Goldbergs Neffen.

Nach dem immensen Erfolg von The Sixth Sense engagierte Regie-Legende Steven Spielberg Osment für die Hauptrolle im Sci-Fi-Märchen A.I. - Künstliche Intelligenz, in dem er einen Roboter in Jungengestalt verkörperte, der echte Gefühle entwickelt. Abermals konnte er hier schauspielerisch überzeugen, es sollte allerdings sein letztes großes Karriere-Highlight bleiben.

Nach dem völlig untergegangenen Abenteuerfilm Löwen aus zweiter Hand, in dem er an der Seite der Hollywood-Größen Michael Caine und Robert Duvall spielte, zog sich der mittlerweile zum Teenager gereifte Osment zunächst von der Schauspielerei zurück.

Seine langjährige Berufspause war aber eine bewusst getroffene Entscheidung und nicht einem traurigen Schicksal geschuldet, wie es so manche Ex-Kinderstars erleiden, die vom frühzeitigen Ruhm und Erfolg erschlagen werden. In einem Interview mit dem Independent im Jahr 2019 kam Osment auch auf diese Phase in seinem Leben zu sprechen:

Ich glaube, manchmal wird erwartet, dass es diese Dunkelheit gibt, aber ich glaube, es gibt viel mehr Geschichten von Menschen, die als Kinder positive Erfahrungen bei der Arbeit gemacht und nicht diese Art von Klischee-Geschichte erlebt haben. Und das ist bei mir der Fall gewesen.

Vor allem sein gesundes Umfeld habe ihm dabei geholfen, die überwältigende Wucht Hollywoods mental gut zu verarbeiten:

Ich weiß, dass ich großes Glück hatte, denn es gab andere Kinder, die vielleicht keine Eltern hatten, die auf sie aufpassten, oder die an Filmsets arbeiteten, an denen sie nicht geschützt wurden. Aber das war nicht meine Erfahrung.



Haley Joel Osment hat heute wieder Lust auf Schauspielerei

Seine Eltern versicherten ihm zu Beginn seiner Karriere, dass er jederzeit mit der Schauspielerei aufhören könne, wenn sie ihm keinen Spaß mehr mache, wie Osment gegenüber EOnline verriet. Diese Lust scheint ihn vor etwa zehn Jahren wieder gepackt zu haben, denn seitdem steht der heute 36-Jährige wieder häufiger vor der Kamera.

So war er u. a. in Filmen wie Kevin Smiths schräger Horrorkomödie Tusk, dem True-Crime-Drama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile oder zuletzt im grandiosen Psycho-Thriller Blink Twice zu sehen. Zudem gab er sich in mehreren namhaften Serien mit Gastauftritten die Ehre, wie z.B. in Akte X, The Boys und The Kominsky Method. Demnächst wird er außerdem in Staffel 2 der Netflix-Serie Wednesday mit von der Partie sein.

Es wird sich zeigen, ob in Osments Vita irgendwann in der Zukunft wieder ein großer Knaller wie The Sixth Sense stehen wird. Doch selbst wenn nicht, wird der ehemalige Kinderstar vermutlich auch kein Problem damit haben.



