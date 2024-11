Vor 35 Jahren produzierte der Game of Thrones-Schöpfer eine Fantasy-Serie mit Terminator-Star – und so könnt ihr sie streamen

Viele Jahre vor Game of Thrones schrieb und produzierte George R.R. Martin eine Fantasy-Serie zu einer Geschichte, die schon unzählige Male adaptiert wurde. Linda Hamilton und Ron Perlman waren im Cast.

Heute kennen wir George R.R. Martin vor allem als Autor von Das Lied von Eis und Feuer, der Vorlage zur Fantasy-Serie Game of Thrones. Als Autor und Producer hatte er auch immer wieder seine Finger im Spiel, wenn es um die verschiedenen TV-Adaptionen ging.

Vor 35 Jahren war GRRM schon weit ab von der Welt von Westeros im Fernsehgeschäft tätig – unter anderem als Teil des Teams, das Die Schöne und das Biest mit modernem Twist auf die Bildschirme brachte.

Die Schöne und das Biest als Fantasy-Serie von Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin

In der CBS-Serie von 1987 wird dem französischen Märchen aus dem 18. Jahrhundert ein moderner Anstrich verliehen. Termnator-Star Linda Hamilton spielt die Anwältin Catherine Chandler aus New York, die eines Nachts im Central Park überfallen wird. Gerettet wird sie vom monströsen Vincent, unter dessen löwenartigem Biest-Make-up sich Ron Perlman verbirgt. Der mysteriöse Vigilant verfügt über ungeheure Stärke und führt eine geheime Gemeinschaft an, die in den Tunneln unter dem Big Apple lebt.

Gemeinsam mit Catherine hilft Vincent in über 50 Folgen New Yorkern bei unterschiedlichen Problemen, wobei die Schöne auch immer wieder in Gefahr gerät. Dabei entwickeln die Anwältin und der Monstermann Gefühle füreinander. 14 Folgen brachte George R.R. Martin höchstpersönlich zu Papier, ehe er etwas später den TV-Film Die 4. Dimension und zwei Folgen für Outer Limits schrieb.

Heute genießt die Serie von Schöpfer Ron Koslow Kultstatus. Der TV Guide wählte das Format sogar auf Platz 14 und 17 der größten Kultserien aller Zeiten und bei Rotten Tomatoes freut sich das 80er-Format über ein Popcornmeter von 86 Prozent.

GRRM sagte vor einigen Jahren Folgendes über Die Schöne und das Biest gegenüber The Hollywood Reporter :

Ich habe diese Serie geliebt. Wie jede andere Sendung hatten wir Höhe- und Tiefpunkte, aber im Großen und Ganzen habe ich gern daran gearbeitet. Ich habe viel dabei gelernt. Wir wurden für ein paar Emmys nominiert. Es war eine gute Serie. Ich bin stolz auf meine Verbindung dazu.

Im deutschen Fernsehen waren die drei Staffeln der Serie ab 1988 im Programm von Sat.1 zu Hause.

So könnt ihr die Fantasy-Serie Die Schöne und das Biest heute ansehen

Der Online-Sender Pluto TV hat einige Episoden von Die Schöne und das Biest zum kostenlosen Abruf. Eine DVD-Heimkinovariante ist von Paramount erschienen.