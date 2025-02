Vor 39 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt in einem TV-Film, heute ist er einer der größten Stars der Welt: Erkennt ihr ihn?

Mit einem Oscar und zwei Golden Globes gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern unserer Zeit. Mit 12 Jahren startete seine Karriere.

Auch wenn er vorher schon ein bekannter Schauspieler war, hat seine Interpretation als maskierter Rächer in Batman Begins ihn zum weltweiten Star gemacht. Zwischen den Filmen der Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan erspielte Christian Bale sich einen Oscar als Bester Nebendarsteller für The Fighter und war seitdem drei weitere Male nominiert. Für dieselbe Rolle konnte er einen Golden Globe einheimsen, auf den acht Jahre später ein weiterer als Bester Schauspieler in einer Komödie oder einem Musical folgte.

Christian Bales erste Rolle öffnete ihm die Tore

Von seiner Schwester inspiriert, entschloss sich Bale im Alter von 10 Jahren, Schauspieler zu werden. Er begann damit, verschiedene Werbespots zu drehen. Einer der bekannteren Spots war für das Videospiel Pac-Man.

Seine Karriere nahm 1986, zwei Jahre später, fahrt auf, als er eine kleine Rolle im Fernsehfilm Anastasia ergatterte. Seinen Part als Tsarevich Alexei seht ihr oben auf dem Artikelbild. Die Hauptdarstellerin des Films Amy Irving empfahl den Jungen laut dem Hollywood Reporter persönlich ihrem damaligen Ehemann Steven Spielberg für dessen nächstes Projekt.

Dieser castete ihn anschließend für seinen Film Das Reich der Sonne. Damit erhielt Bale nicht nur seine erste Rolle in einem großen Hollywood-Film, sondern auch eine Hauptrolle.

Heute ist Christian Bale für körperliche Extreme bekannt

Danach entwickelte sich der Kinderschauspieler immer weiter und konnte bis ins Erwachsenenalter seine Karriere weiter ausbauen. Einen Höhepunkt erlebte er schließlich als Bruce Wayne in Christopher Nolans Batman-Trilogie, bevor er 2011 seinen ersten Oscar und Golden Globe erhielt.

Seitdem ist er immer wieder für verschiedene große Filmpreise nominiert oder hat diese gewonnen. Heute ist Bale auch für seine Hingabe an die Rollen bekannt, die er spielt. So hat er immer wieder stark ab- und zugenommen oder hart für seine Rollen trainiert, um körperlich an diese angepasst zu sein.