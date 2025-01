Vor 40 Jahren spielte er seine erste Hauptrolle in einem Flop, heute ist er einer der bekanntesten Stars der Welt: Erkennt ihr ihn?

Einer der größten Comedy-Schauspieler unserer Zeit begann seine Karriere vor über 40 Jahren in Kanada. Seine erste Filmhauptrolle hatte er in einer Vampirkomödie.

Grimassen und Verrenkungen zählen zu den Markenzeichen eines kanadischen Comedy-Genies, das seine erste Serienhauptrolle im kurzlebigen US-Format The Duck Factory hatte. Ein Jahr später folgte seine erste Filmhauptrolle in Einmal beißen bitte von 1985, einer Teen-Komödie über einen jungfräulichen Schüler aus Los Angeles, der einer Vampirdame (Lauren Hutton) verfällt.

Erkennt ihr ihn wieder? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Mit Filmen wie Die Truman Show und Vergiss mein nicht stellte der gesuchte Schauspieler auch sein dramatisches Talent unter Beweis.

Comedy-Legende Jim Carrey spielte vor 40 Jahren seine erste Filmhauptrolle

Ganz genau, niemand Geringeres als Klamaukkünstler Jim Carrey spielte vor 40 Jahren in Einmal beißen bitte einen Teenager, obwohl er im wahren Leben schon 23 Jahre alt war. Der Film fiel sowohl bei der Kritik als auch an den Kinokassen durch und geht heute höchstens als Kultfilm durch. Trotzdem öffnete er Carrey weitere Türen für eine Karriere, die durch Titel wie Ace Ventura, Die Maske, Dumm und Dümmer oder Der Grinch geprägt wurde.

Im Interview mit The Herald schätzte Carrey in den 80ern also ganz richtig ein, als er sagte: "Wenn Leute diesen Film sehen, wird er ihr Leben nicht verändern. Aber es wird meines verändern."

Jim Carrey: Siegeszug eines Gesichtsakrobaten

Nicht einmal der relative Flop der fast vergessenen Vampirkomödie konnte Jim Carreys Karriere aufhalten, denn nur ein Jahr später war er bereits in der Francis Ford Coppola-Komödie Peggy Sue hat geheiratet zu sehen. Ein weiteres Sprungbrett für seinen großen Durchbruch in den 90er Jahren.

Nach einer vierjährigen Leinwandpause ließ Jim Carrey sich 2020 in der Videospielverfilmung Sonic the Hedgehog blicken, die inzwischen drei Teile auf dem Buckel hat. In alter Manier gibt er darin den brillant-verrückten Gegenspieler Dr. Robotnik zum Besten – mit jeder Menge Slapstick und Schnurrbart.

Seine letzte Serienhauptrolle hatte Carrey als tragikomischer Kinder-TV-Moderator Jeff Pickles im Format Kidding, was ihm eine Golden Globe-Nominierung als bester Schauspieler einbrachte. Mit nach Hause nehmen konnte er die goldene Kugel bisher zweimal: für seine Rolle in Die Truman Show und das Biopic Man on the Moon über den Komiker Andy Kaufman.